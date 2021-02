Destinan gobiernos 595.5 millones de pesos para financiar los proyectos de Roemer

Con la Ciudad de las Ideas, su gancho para violentar mujeres, ha logrado recaudar 374.5 millones de pesos del gobierno de Puebla en 13 ediciones

Lado B

Ernesto Aroche | Samantha Nolasco

El pasado 5 de diciembre el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, cortó el listón inaugural de la exposición “Leonardo da Vinci 500 Años de Genialidad” en el Museo Internacional Barroco. Lo flanqueaban Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, y la esposa del mandatario, Rosario Orozco Caballero, a cuyo costado, enfundado en una chamarra café, estaba Andrés Roemer, director del festival “Ciudad de las Ideas”.

Roemer carga desde hace varios años con la acusación de ser un depredador sexual, de acosar y violentar a once mujeres —al menos hasta el momento—, a las que aborda y ataca con un mismo método: usa como gancho el festival que el gobernador poblano decidió seguir financiando con recursos públicos.

“Este gran proyecto es en Puebla, —dijo el mandatario en su discurso— ‘Ciudad de las Ideas’ en Puebla. Aquí estará mientras el Grupo Salinas lo decida, esta es su casa”. Y no lo dijo por decir, su gobierno presupuestó un donativo de 35 millones para la edición del festival que convoca a pensadores de todo el mundo a exponer sus ideas a realizarse este año.

De hecho, desde 2007 a la fecha, el gobierno de Puebla ha entregado 374.5 millones de pesos, al menos, a Poder Cívico, la Asociación Civil que creó Andrés Roemer para organizar su “festival de mentes brillantes”.

Pero no es el único gobierno que le ha entregado dinero, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) registró que desde finales del sexenio de Felipe Calderón y durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, la AC de Roemer ingresó no menos de 195 millones de pesos de recursos federales. Mientras que el gobierno de la Ciudad de México, al cierre del periodo de Miguel Ángel Mancera, le entregó 13.05 millones de pesos.

En total, Roemer ha obtenido 595.5 millones de pesos del erario para el financimiento de sus proyectos, pero no es lo único, de acuerdo con la información de Transparencia de Donatarias Autorizadas del SAT / SHCP la organización, que no registra ningún trabajador asalariado, todo es voluntariado, reportado ingresos totales por 925 millones de pesos desde el 2007, el año de su fundación. Pero ya regresaremos a esos datos.

El depredador sexual

Montserrat Ortiz es periodista de la Ciudad de México y después de cuatro años al fin puede narrar la agresión sexual que sufrió de parte Andrés Roemer, el presentador televisivo al que Peña Nieto hizo cónsul de México en San Francisco y que ella entrevistó en 2017, a propósito de “La Ciudad de las Ideas”.

Después de ese primer encuentro, Roemer le envió una solicitud de amistad en Facebook y le escribió elogios diciéndole lo mucho que le había gustado la nota que había hecho en ADN 40; el conductor le preguntó a Montserrat si sabía inglés, ella le respondió que sí y él le ofreció un trabajo como traductora. La trampa estaba por cerrarse.

El modus operandi del divulgador, según relatan las denuncias en Twitter a través de la cuenta Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), es el siguiente: Roemer se acerca a las mujeres ofreciéndoles algún puesto de trabajo, “su gancho siempre fue la ‘Ciudad de las Ideas’”, escribió Talía Margulis en su denuncia. Luego las cita en su casa, ubicada en la colonia Roma en la Ciudad de México, para hablar, supuestamente, de los detalles de los puestos que propone, pero en realidad el encuentro es para abusar de sus víctimas con tocamientos, acoso verbal, abuso sexual y, en el peor de los casos, violaciones.

Así lo relató la bailarina Itzel Schnaas en un video que comenzó a circular hace unos días en redes sociales. Itzel fue invitada por Andrés Roemer para integrarse al equipo de la “Ciudad de las Ideas”, pero en realidad fue citada para ser agredida sexualmente. Tras el episodio violento, su agresor le ofreció dinero para comprarse una falda y usarla en su próximo encuentro.

“Yo me adapto a tus horarios”, le escribió Roemer a Montserrat para convencerla de un encuentro. Le dijo que su chofer pasaría por ella al trabajo; en realidad la llevó directamente a la casa de Roemer. “Yo pensé: ‘de aquí nos vamos a ir a otra parte, a un café, tal vez’”, dice Montserrat al ser entrevistada por este portal, pero la trabajadora del hogar en casa de Andrés Roemer la hizo pasar y esperar por él en la sala.

“El hombre apareció y me dijo que lo siguiera a donde tenía las reuniones importantes: un sótano que estaba habilitado como sala de cine, con luces tenues; [después] cerró la puerta y se sentó delante de mí”.

“Conmigo vas a crecer mucho”, le dijo Andrés Roemer a Montserrat luego de preguntarle cuánto ganaba en ADN 40; seguido de esto, dice la reportera, alardeó sobre su proximidad con Ricardo Salinas Pliego al asegurar que era accionista de la empresa, amigo de los dueños, y que podía hacer lo que quisiera, al tiempo que no apartaba la mirada de sus piernas.

“Luego se puso de rodillas delante de mí, se sacó el miembro y se comenzó a masturbar. Yo lo que hice fue empujarlo y le dije: ‘no, no quiero’, y me respondió: ‘nada más tantito’. Se lamió sus manos para masturbarse; fue asqueroso. Yo me paralicé, ya no pude empujarlo y ocurrió el abuso. Es un depredador; yo tuve miedo de que me matara”, relató Ortiz a este medio.

Cuando terminó la agresión hacia Montserrat, Roemer colocó dinero en efectivo en la mesa de centro que tenía en ese sótano, un lugar que Montserrat todavía no puede olvidar. “Lo puso ahí y me dijo: ‘para cuando te vuelva a ver quiero que traigas un vestido caro’. Yo lo que quería era vomitar”, relató Montserrat.

Después de la denuncia pública del abuso que sufrió hace cuatro años, a Montserrat le comenzaron a llegar mensajes de otras mujeres que vivieron lo mismo con el organizador de la “Ciudad de las Ideas”.

Denunciar su agresión por parte de este personaje ha otorgado tranquilidad a Montserrat, quien decidió revelar su nombre para que más mujeres no tengan que pasar por lo que ella y otras víctimas de abuso pasaron con Roemer.

“Mi intención no es que vaya a la cárcel, mi intención únicamente es que las mujeres que busque por Facebook no vayan a su casa, no le hagan caso, no se dejen engañar, como me engañó a mí y a otras diez mujeres. Y te puedo decir que son más, por todas mis redes recibí 15 denuncias [donde] me decían: ‘a mí me hizo lo mismo, yo sí te creo’”, dijo Montserrat a LADO B.

PRI, PAN, Morena y sigue la mata dando

Fue a mediados del sexenio del priista Mario Marín Torres cuando Roemer aterrizó en Puebla. El hasta ahora embajador de buena voluntad de la Unesco llegó con su proyecto de la “Ciudad de las Ideas” bajo el brazo: un festival del pensamiento.

Y logró que la administración marinista le asignara un fondo de 29.4 millones de pesos, que fueron pagados con los recursos que administraba el hoy extinto Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios, un organismo que fue creado como concesión de Mario Marín a la iniciativa privada poblana, para evitar protestas por la imposición de un impuesto a la nómina.

Roemer no llegó solo, venía acompañado del apellido Salinas y su fuerza mediática, y el festival se quedó el resto del sexenio. Al finalizar el gobierno de Marín, Poder Cívico organizó tres ediciones del festival y reportó al SAT ingresos por 87.6 millones de pesos.

El fin de la era priista en Puebla no afectó la continuidad del proyecto, el panista Rafael Moreno Valle también abrazó el festival, a Roemer y a Salinas Pliego durante los seis años de su gobierno (2011-2017), e incrementó la inversión primero a 30 millones, luego subió a 31.5, y terminó pagando 35 millones por edición anual. Ese último monto se mantuvo durante la minigubernatura de Antonio Gali Fayad (2017-2018).

En total, durante el morenovallismo, Roemer obtuvo del gobierno de Puebla al menos 231 millones de pesos. Decimos que al menos, pues no fue posible documentar el pago que recibió Roemer en 2018, ya que no hay registro en el Presupuesto de Egresos de ese año ni hay datos en la Plataforma Nacional de Transparencia o en las páginas gubernamentales.

El nuevo cambio de siglas en el poder en Puebla, con todo y la inestabilidad política que significó la muerte accidental de la gobernadora Martha Erika Alonso, y el posterior gobierno de transición encabezado por el priista Guillermo Pacheco Pulido, no impactó en las finanzas de Poder Cívico; tampoco lo dañaron las primeras denuncias de violencia y acoso sexual que se hicieron públicas en las redes sociales en 2019; en ese año, el gobierno poblano le entregó 35 millones de pesos para la “Ciudad de las Ideas”.

Lo único que sí le pegó un poco a las finanzas de la Asociación Civil fue la pandemia de COVID-19, pues el año pasado el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa redujo los 35 millones que tenía presupuestados para el financiamiento del festival de Roemer a 29 millones.

Para el 2021 le volvieron a presupuestar 35 millones de pesos, pero aún es una cifra en papel, pues el festival se realiza en noviembre.

Conaculta, Conacyt, Inadem...

Con el financiamiento poblano en la bolsa, Roemer buscó recursos también del gobierno federal, y en el cierre de la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa logró que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) le entregara 30 millones de pesos para su festival.

Y ya no soltó esa fuente de ingresos: 180 millones obtuvo entre 2012 y 2018, el último año en el que el gobierno federal tiene registro de pagos a Poder Cívico.

Se buscó a la Secretaría de Cultura federal para conocer las razones por las que decidieron terminar la relación económica con Roemer y su “Ciudad de las Ideas”, pero no hubo respuesta.

En ese periodo (2012-2018) también obtuvo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 12 millones de pesos, en cuatro entregas anuales, y del Instituto Nacional del Emprendedor otros 3 millones de pesos, de acuerdo con la información que es posible hallar en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La habilidad para vender proyectos del hombre que fue denunciado hace unos días por la bailarina Itzel Schnaas, también le permitió que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, le diera 13.05 millones de pesos para organizar “The Day of Knowledge”, un evento que prometía “reunirte con los profesores más excepcionales de las Universidades con mayor prestigio alrededor del mundo”. Sin embargo, el nuevo experimento del embajador de buena voluntad de la Unesco no pasó de su primera edición.

Y eso es sólo de recursos públicos. Los reportes del SAT y la información de las páginas de transparencia permiten estimar que, en 13 años de existencia, la AC de Andrés Roemer ha logrado ingresar no menos de 925 millones de pesos entre donaciones de personas físicas y empresas.