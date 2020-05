Destitución de síndico de Villa Unión no está en agenda de Cabildo: Flores

Señala Secretario del Ayuntamiento que en la sesión de mañana solo se verán dictámenes de jubilaciones

Alma Soto

En el orden del día de la sesión de Cabildo para el jueves no viene incluida la destitución del síndico de Villa Unión, José Martín Osuna Rodríguez, aseguró el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

Dijo que en el orden del día no hay ningún punto en el que se incluya la destitución del síndico, solo dictámenes.

“Hay documentos que no les puedo mostrar y otros que no, pero no viene en el orden del día, puras jubilaciones, mañana les damos la copia”, expresó.

El Secretario del Ayuntamiento señaló que el Órgano Interno de Control lleva a cabo una investigación respecto de la actuación de Osuna Rodríguez, en el sentido de que aseguró que en Villa Unión había aproximadamente 300 casos de coronavirus.

Trascendió entre los regidores que sí se intentó incluir en el orden del día la destitución del síndico, pero la propuesta no sería apoyada por la mayoría, por lo que se optó por no presentar el asunto.

“No estamos de acuerdo en que se solicite la destitución del síndico, porque indendientemente de lo que se le acuse, es una autoridad electa en plebiscito y no es el Cabildo quien lo debe destituir, sino el pueblo que lo eligió”, expresó un regidor que pidió omitir su nombre.