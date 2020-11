Destituyen al coordinador de Policía del Centro Histórico, tras acusación de corrupción

Junto con otros agentes señalados, son remitidos al Órgano Interno de la SSPM

Noroeste / Redacción

23/11/2020 | 10:57 AM

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció la destitución del coordinador de la Policía Municipal en el Centro Histórico, tras la denuncia que le hizo llegar un ciudadano sobre una supuesta sustracción de artículos por parte de agentes policiales al vehículo que le fue despojado durante un asalto en esa zona del puerto.

Además, dijo el Presidente Municipal, se le degradó y juntos con los señalados se les remitió al Órgano Interno para que sea esta instancia la que define qué se hará con ellos.

“Acuérdense que nosotros no protegíamos a pícaros. Inmediatamente di la orden, porque el video me lo hizo llegar un ciudadano. Ya destituimos al coordinador de esa zona, que era presuntamente el responsable; le quitamos un grado. Ya está en el Órgano Interno para que se sancione de acuerdo a la ley, al comandante y a los policías. El Órgano Interno es la unidad que investiga. Acuérdense que yo la cambié porque los que estaban era una bola de corruptos, no avanzaban nunca un caso que se señalaba. Hoy si avanza y yo les aseguro que va haber justicia”, señaló.

En redes sociales circulan videos en los que una patrulla de la Policía Municipal es perseguida por calles del Centro Histórico, en algunos tramos hasta en sentido contrario, por familiares de un conductor de la plataforma In Driver que minutos antes había sido asaltado y despojado del vehículo.

Son tres los videos que circulan en las redes sociales, sin embargo, no se precisa la fecha en que ocurrieron los hechos.

En el primero se aprecia a un joven que señala que había sido asaltado y que al acudir a recibir atención médica a la Cruz Roja, arribaron al hospital agente municipales que le tomaron datos sobre el asalto en el que resultó herido de una mano.

“Los policías vinieron aquí a la Cruz Roja, simplemente levantaron el reporte, me tomaron fotos, me tomaron mis datos, el carro está ubicado gracias a traía un teléfono que traían un GPS conectado”, dijo el afectado en el video.

El joven manifestó que su familia acudió al sitio donde estaba el carro que le habían despojado, pero al llegar, según el video, hallaron a los agentes municipales que supuestamente sustraían algunos artículos del interior de la unidad.

En un segundo video se aprecia al mismo joven que pide a los de una patrulla que se detenga para que le expliquen lo que había pasado con su unidad, la cual había sido localiza en calles de Playa Sur, sin embargo, los agentes hacen caso omiso a la solicitud del afectado y se retiran en la unidad.

Un tercer video muestra cuando los agentes de la patrulla 314 son alcanzados por un vehículo particular en el que iba familiares del afectado y le pedían a los agentes que se detuvieran para que les explicaran lo que había pasado con el vehículo despojado.

Sin embargo, el conductor de la patrulla toma la calle Belisario Domínguez en sentido contrario y avanza varias cuadras, perseguidos por el vehículo particular desde el que los iban grabando, poniendo en riesgo a los automovilistas que circulaban por dicha rúa.

Al llegar a una esquina la patrulla se detuvo y luego dio vuelta hacia la derecha para después emprender la huida, sin atender la petición de los familiares y del afectado por el asalto.