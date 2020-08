Detecta Comuna desvío en becas de trabajadores, corta la entrega y provoca el enojo del Stasac

José Abraham Sanz

En la última revisión de la entrega de la becas para hijos de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, la oficina de Recursos Humanos halló irregularidades en alrededor de 300 casos.

Hay expedientes que no tienen siquiera boletas para justificar la entrega, los nombres de los padres no coinciden, algunos niños beneficiados se repiten o se entregan a personas diferentes a las registradas.

Pero las irregularidades también se hallaron en las becas para deportistas de alto rendimiento, de las que no hay aval ni seguimiento; y en las becas de apoyo para que los propios trabajadores estudien maestrías o doctorados, en donde hallaron expedientes cuyas escuelas con direcciones ficticias.

Aunque la revisión de todos los expedientes no ha finalizado, el desvío podría superar el millón de pesos.

Según la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Yolanda Martínez Sotelo, es un claro caso de desvío de recursos; esto ha provocado acciones de enojo de parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

“Si yo no reviso todo eso, es mi responsabilidad y es un desvío que yo estoy haciendo, así me lo pueden acreditar en un momento dado la función pública, donde yo estoy haciendo un mal uso de mi puesto, porque es una omisión”, señaló.

El contrato colectivo con el Stasac establece que los trabajadores tienen derecho a aspirar a cuatro tipos de becas, para aquellos que tienen hijos deportistas en niveles de alto rendimiento, las normales para estudiantes, ayudas para hijos con alguna capacidad diferente o ayuda para que los trabajadores estudien posgrados.

“Si un trabajador tiene un hijo, que un hijo juega futbol, es karateca, pero el contrato habla, la cláusula habla de alto rendimiento y que tiene que estar avalado por el área de deportes; eso no se revisaba, y se le tiene que pagar al deportista hasta los 18 años”, explicó Martínez Sotelo.

“Entonces, ¿qué pasaba? No se hacía esa verificación, a ver tú de deportes, este muchacho sigue trabajando?, ¿sigue jugando?, ¿está en el alto rendimiento?, simplemente metían, metían y metían y no se supervisaba”.

En las administraciones pasadas, agregó la funcionaria, todo “estaba muy suelto”.

Por ello propuso una comisión mixta, conformada por agremiados al sindicato y funcionarios del Ayuntamiento.

Cuando recibió la orden de indagar por las becas que faltaban de entregar, la funcionaria decidió revisar la condición y el orden.

“Tráeme la boleta del niño, mínimo, ni el acta de nacimiento (entregaban), entonces, ¿qué pasaba?, resulta que metían personas, que un trabajador ya no tiene hijos en edad escolar, pero tenía un nieto, un ahijado, no sé, iban al DIF y solicitaban una constancia de que ese niño dependía de él y ahí te va y metían, eso no se revisaba”, explicó.

“Y no tengo la culpa, que administraciones anteriores no se revisaba todo eso, que sean documentos que justifiquen y avalen, que correspondan a esas becas”.

Martínez Sotelo dijo no haber encontrado alguna irregularidad en las becas especiales, pero sí en aquellas que se entregan para trabajadores que estudian una maestría o un doctorado.

“Nos topamos aquí con que presentaban constancias de escuelas patito, me tocó ir a verificar que estaba haciendo una especialidad una persona, y presentó una constancia y nos vamos al domicilio y resulta que era un consultorio, no era una escuela como tal, entonces muchas irregularidades nos hemos estado encontrando”, expresó.

“Entonces, a eso no estaba acostumbrado el sindicato que la administración hiciera; nosotros nos metemos a revisar, yo no estoy haciendo nada extraordinario, solamente estoy haciendo mi chamba y la tengo que hacer bien, porque por eso me están pagando”.

Noroeste tuvo acceso a un documento que incluye los nombres de algunos trabajadores y su salario.

Se trata de 15 empleados activos y jubilados con sueldos mayores a los 10 mil pesos, que reciben una o varias becas, para sus hijos o menores a cargo.

Algunos trabajadores recibiendo sueldos de más de 35 mil pesos y con más de dos beneficiados registrados. Las fichas especifican que los trabajadores reciben su sueldo base, un complemento, quinquenio, vida cara y canasta, además de la beca.

“Yo estoy de acuerdo que se le dé beca a un trabajador, que gane de 10 mil pesos para abajo, pero un trabajador que gana 50, 60 mil pesos, ¿por qué le vamos a pagar beca? El pueblo no tiene la culpa, ni va a pagarle la educación al muchacho por que lo tengan en escuela particular. Mucha gente que realmente necesita la beca, no se le da, porque esos están cobrando”, lamentó la funcionaria.

Otras irregularidades encontradas es que detectaron a algunas personas a las que llamaron para que recogieran sus becas pendientes y éstos señalaron no haber terminado su trámite ni recibido antes la beca, a pesar de que existía evidencia de haber sido cobrada y firmada.

Cada mes, el Ayuntamiento destinó 79 becas de 421 pesos para deportistas; 1 mil 419 de 324.20 pesos para los estudiantes y 266 becas de mil pesos para aquellos trabajadores que estudian posgrado.

Esto significa más de 760 mil pesos mensuales y más de 9 millones de pesos al año. El desvío descubierto es de casi el 20 por ciento del total.