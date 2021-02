Detecta la ASE observaciones por $2.7 millones en Cuenta Pública 2019 de Ahome

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La Auditoría Superior del Estado detectó observaciones con recuperaciones probables por 2 millones 764 mil 399.62 pesos en la Cuenta Pública 2019 del Ayuntamiento de Ahome.

En su Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la ASE señala que de la auditoría financiera 001/2020 obtuvo 49 resultados con observación que derivaron en 17 pliegos de observación y 45 promociones de responsabilidad administrativa.

Además, el ente fiscalizador observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso para pagar los pasivos de corto plazo, originando pasivos sin fuente de pago por 31 millones 678 mil 247.15 pesos.

Las observaciones con montos mayores corresponden a recursos de fondos federales que no fueron devengados, ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2020. De estos, un millón 10 mil 115.77 pesos son del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 951 mil 195.43 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

También se emitió un pliego de observaciones por 31 mil 349.50 pesos del Fortamun debido a que se originaron multas por no haber pagado en tiempo y forma la alta de placas de las unidades adscritas a Seguridad Pública.

En la revisión financiera también se encontró una póliza, con fecha del 21 de junio 2019, que registra pasivo con el proveedor Goa Travel por 40 mil 385 pesos, el cual está soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet impresos, por concepto de servicios de boletos de avión y servicios de hospedaje para invitados especiales para evento de entrega de Apoyos Integrales de Bienestar con el Presidente de la República, de lo que omiten documentación justificativa, consistente en relación de invitados, convocatoria, invitación al evento, o documento con el cual se justifique el gasto realizado.

Mientras que a la revisión de la obra pública corresponden observaciones por más de 430 mil pesos. El mayor monto es de 239 mil 490.12 pesos, por conceptos de obra ejecutados con mala calidad en la rehabilitación de las canchas de frontón de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez.

Se observaron irregularidades en los trabajos de rehabilitación del Mercado Independencia por un importe de 79 mil 923.36 pesos, incluyendo conceptos de obra no ejecutados, pagados en exceso o que no cumplieron las especificaciones de construcción; conceptos de obra no ejecutados, por 39 mil 86.10 pesos, en el proyecto para la mejora integral del Mercado Popular; conceptos de obra no ejecutados, por 29 mil 479.61 pesos, en la construcción de 39 cuartos dormitorios en distintas localidades de la sindicatura Higuera de Zaragoza; conceptos de obra no ejecutados, por 23 mil 682.61 pesos, en la construcción de tejados en la casa ejidal del Ejido Ricardo Flores Magón; y conceptos de obra no ejecutados, por 15 mil 451.84 pesos, en la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica de Las Grullas Margen Izquierda.

Cabe mencionar, que el monto de las recuperaciones probables detectado en la Cuenta Pública 2019 es casi cinco veces mayor al detectado en el ejercicio fiscal anterior, que fue de 474 mil 625.74 pesos. Y los pasivos sin fuente de pago casi se triplicaron, pues en la Cuenta Pública 2018 eran de 11 millones 849 mil 706.77 pesos.