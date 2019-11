Detectan 24 menores de edad en transporte de jornaleros en Guasave

Inicia la Dirección del Trabajo y Previsión Social procedimientos administrativos contra tres patrones por contratar mano de obra infantil

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En un operativo sorpresa la madrugada de este martes en el que participaron varias dependencias estatales fueron detectados 24 menores de edad siendo trasladados en transportes de jornaleros hacia campos agrícolas de este municipio.

Jorge Luis Sañudo Sañudo, secretario técnico del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, detalló que en esta revisión participaron la Dirección del Trabajo y Previsión Social, la Dirección de Vialidad y Transportes, Sipinna de Guasave y Save the Childrens.

“Iniciamos en Ruiz Cortines a las 5:00 de la mañana y nos encontramos con unos datos muy interesantes, son 24 menores de 18 años, entre ellos 2 niños menores de 12 años, y 22 adolescentes, de los que 5 son mujeres y 17 son hombres, los detectamos en transportes que iban al campo a trabajar”, expuso.

El funcionario estatal subrayó que lo que se busca es que los niños, niñas y adolescentes no estén yendo a trabajar, sino que estén en la escuela, incluso verificar su situación particular, por ejemplo si tiene identidad, si está o no está registrado o si los papás realmente se preocupan porque vayan a la escuela.

“Queremos que quede muy claro este asunto, no es criminalizar a niñez y adolescencia, no es criminalizar a papá o a mamá, no es criminalizar la pobreza, es poner al centro de estas actividades los derechos de la niñez y adolescencia y en este sentido estamos trabajando de manera articulada con la Dirección del Trabajo y Previsión Social, con Vialidad y Transportes, con Sipinna Guasave, para atender el tema de manera integral”, recalcó.

Sañudo Sañudo dijo que en Juan José Ríos detectaron una guardería que no está siendo utilizada, por lo que pidieron a los regidores revisar en qué situación se encuentra para ver si se puede echar a andar.

“Los jornaleros agrícolas dicen que lo que ganan no les alcanzaría para pagar una guardería, pero tenemos que entrarle y con asociaciones como Save de Childrens, con los mismos productores, buscar esquemas y que el recurso que les cobren por tener una guardería no sea solamente de la bolsa del trabajador, porque sabemos que los sueldos no alcanzan”, manifestó.

Eduardo Portillo Ávila, director del Trabajo y Previsión Social, informó que al detectar a menores de edad siendo trasladados a campos agrícolas se le está abriendo un procedimiento administrativo contra tres patrones por contratar mano de obra infantil y pudieran ser acreedores a multas que van de 250 a 5 mil UMAS, es decir de 20 mil a 400 mil pesos.

Además, Vialidad y Transportes aplicó la infracción correspondiente a la unidad en la que eran transportados estos menores de edad.