Detectan irregularidades en la operaciÃ³n de direcciÃ³n del Gobierno de Ahome encargada de dar apoyos sociales

Detectan irregularidades en la operación de dirección del Gobierno de Ahome encargada de dar apoyos sociales

Había cuotas 'voluntarias', no sustentadas, para acceder a los apoyos de obra, y encontraron beneficiarios 'fantasmas' en el programa de becas

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La actual administración municipal detectó que en la Dirección de Desarrollo Social de Ahome había cuotas 'voluntarias' para acceder a sus apoyos de obra y encontraron beneficiarios 'fantasmas' en su programa de becas.

Graciela Calderón López, titular de la dependencia, informó que había una 'tarifa' específica para cada apoyo de obra, por ejemplo, para una recámara adicional se les pedía tres mil 850 pesos, para un cuarto de baño eran tres mil 500 pesos, un cuarto para cocina 'costaba' dos mil 200 pesos, para firme se 'pagaban' 900 pesos, y así todas las obras como enjarres, techos, tomas, ampliaciones, alcantarillado y descarga.

La funcionaria señaló que esas cuotas no están sustentadas, pese a que era una práctica normal desde varias administraciones atrás.

"Ya quedó en claro con las personas que han llegado con sus recursos aquí, eso se acabó. Son gente en extrema necesidad y no me parece justo ni razonable. Que la gente no se preocupe, ya no va a tener que dar ningún estímulo, ninguna cantidad extraordinaria, para verse beneficiada con ninguna de estas obras", sentenció.

Durante 2018, la Didesol entregó apoyos para dos mil 542 obras, y para 2019 se tienen poco más de dos mil 300 solicitudes. Estos apoyos deben asignarse con base en estudios socioeconómicos.

Calderón López también informó que se devolvieron a las arcas de Tesorería 163 mil 500 pesos del Programa de Estímulos a la Educación Básica, correspondientes a 327 niños que no cobraron su beca, y no fueron localizados.

"Se detectaron algunas irregularidades y nos pusimos en acción para limpiar la nómina, corregirla en la medida de lo posible. Se les buscó por todos los medios: se acude a las escuelas, se les llama por teléfono, e incluso, acudimos a los domicilios particulares de los niños", expuso.

En este programa hay una lista de tres mil 500 niños beneficiarios, que reciben durante el ciclo escolar tres pagos de 500 pesos cada uno, con una inversión total anual de cuatro millones 250 mil pesos.

La titular de la Didesol mencionó que están revisando la operación de todos los demás programas de apoyo, y se comprometió a 'limpiar' las listas de beneficiarios y optimizar los recursos, para que lleguen realmente a la población de mayor rezago social.