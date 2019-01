Detective Pikachu presenta a Snubbull en su nuevo trÃ¡iler; la cinta llegarÃ¡ a cines en mayo

Madrid (SinEmbargo).- En el nuevo adelanto de Detective Pikachu, la primera película de acción real de la franquicia, ha aparecido un Pokémon que todavía no se había dejado ver en el filme. Se trata de Snubbull, el Pokémon de tipo hada cuyo aspecto recuerda a un bulldog.

El Pokémon aparece al lado del Detective Yoshida, interpretado por Ken Watanabe (Godzilla). Eso sí, no parece muy amigable. Curiosamente, Snubbull parece mucho más grande que en el videojuego sobre el que se basa la película de acción real.

Se supone que Snubbull mide algo más de medio metro, pero la cabeza de Snubbull en el avance parece que se vea mucho más grande. Al menos en el breve instante en el que hace acto de presencia.

Enjoying seeing live-action Pokémon in the #DetectivePikachu trailer? Check out these highly detailed models I saw at the Legendary offices. Furry Pikachu, feathered Psyduck, scaly Charizard, slimy Greninja! pic.twitter.com/wGBpbXmvR9