Detiene Tránsito a conductor sin papeles en Culiacán y lo agreden; dice SSPyTM que se cayó al pavimento

José Abraham Sanz

El conductor de una camioneta fue detenido cuando circulaba por la carretera por una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán, y fue agredido por un agente de Tránsito hasta provocarle sangrado y heridas, y luego llevado a la barandilla con lujo de fuerza.

Después de la detención, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudo acreditar que fue ilegal y con uso excesivo de la fuerza, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán aseguró en una respuesta oficial que el conductor se golpeó en el pavimento luego de forcejear.

El hecho está detallado en la Recomendación que No. 8/2020 que emitió la CEDH el pasado 9 de diciembre y difundida esta tarde por la oficina de atención a medios.

El documento, del que Noroeste posee una copia, explica que el día 13 de marzo de este año, entre las 12:00 y 13:00 horas, fue detenido una persona enfrente de Costa Rica por la Policía Municipal.

“... siendo al detenerme que se bajan tres elementos policiacos, siendo uno de ellos un elemento de tránsito, quien se me acercó y me dijo que le mostrara los papeles del carro, diciéndole que no los traía en ese momento, diciéndome que me bajara porque se llevaría mi carro, diciéndole que si por qué se lo llevaría si no era de él, abriéndome la puerta del carro”, narra el afectado.

“... y empezó a jalarme del brazo para bajarme a la fuerza, siendo una vez que ya estaba debajo de mi carro que le puse una mano en el hombro para decirle que no me jalara cuando me dio una patada en mis testículos, por lo cual me doblé del dolor, siendo cuando estaba agachado me dio una patada en la cara, con ello partiéndome los labios en dos partes y llenándome de sangre, siendo trasladado al Tribunal de Barandilla en Culiacán”.

En la barandilla, recordó, no se le dijo el motivo de su detención y el médico señaló que necesitaba sutura, pero que en ese momento no contaban con material para realizar la curación ni el medicamento para el dolor.

El conductor estuvo detenido hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Como evidencia en la Recomendación, hay un acta de la CEDH sobre la revisión corporal del personal y fotografías sobre las lesiones.

“... yo no hice nada para que me trataran de esa manera, yo solo quise dialogar con el agente de tránsito para que entendiera que solamente no traía los documentos que me pedía, situación por la que se disgustó y me empezó a golpear”, señala la víctima.

“... que se investigue sobre la actuación del agente de tránsito, ya que considero que es una injusticia y abuso lo que hicieron conmigo”.

El documento también señala que unos días después, el 6 de abril el titular de Enlace del Departamento Jurídico de la Dirección de Policía Municipal Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán respondió una solicitud de información de la CEDH en la que explica que el detenido viajaba a velocidad inmoderada y bajo los influjos de bebidas embriagantes, que no portaba licencia de conducir, ni seguro y además cometió faltas contra la autoridad.

Además, precisa que la detención fue realizada por elementos de la Policía Estatal y en una patrulla de la Policía Estatal, pero que la unidad del detenido fue puesta a disposición de la estación de Tránsito Municipal en la sindicatura de Costa Rica.

Luego aclara que el detenido amenazó e insultó a personal de la SSPyTM.

“En ningún momento hubo fuerza física por parte de elementos de esta Dirección”, señala el informe de la SSPyTM.

“Al momento de entrevistar en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal AR1 a QV1, fue recibido a golpes, bajo amenazas e insultos, ya que se encontraba molesto por su detención, al momento de intentar abrazarlo para evitar más golpes, éste cae hacia el pavimento causándose una lesión en los labios, siendo ingresado posteriormente a barandilla”.

Otro apartado explica que le fue practicado examen médico físico, ya que estuvo renuente a ser valorado y suturado por el médico de guardia, además de resultar con intoxicación tipo ebrio segundo grado.