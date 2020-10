Detienen a Adán Ochoa El Azul, sustituto de El Marro en el CSRL

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, informaron la noche de este miércoles que fuerzas estatales y federales capturaron a Adrián Ochoa

Ciudad de México, 14 de octubre del 2020.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, informaron la noche de este miércoles que fuerzas estatales y federales capturaron a Adrián Ochoa, alias "El Azul" o "Gordo Paz", presunto compadre del capo “huachicolero” José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, y su presunto sucesor en el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

Quiero informarles que ha sido capturado Adán “N” alias “El Azul”, quien se ostentó como presunto líder de un grupo delincuencial que opera en la región Laja - Bajío. El Fiscal General de Guanajuato @carloszamarr emitirá detalles en breve. — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 15, 2020

:luz_giratoria:#ÚltimaHora Con acciones de gabinete y campo en operativo #GuanajuatoSeguro de fuerzas estatales y federales hemos capturado en Celaya a Adán “N” alias “El Azul” líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío del Estado de Guanajuato #LosDetallesMásAdelante pic.twitter.com/ORAi1pe0So — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) October 15, 2020

En septiembre pasado el diario Milenio reveló que el también conocido como "El Pez Gordo", había tomado el control del CSRL y que sus primeras acciones al frente de dicho grupo criminal fueron enviar mensajes en narcomantas, con las que advertía que serían "eliminados" todos aquellos que se atrevieran a traicionarlo y se aliaran con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 12 de agosto, un juez de control de la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el CEFERESO número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a “El Marro”, por el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de robo de combustible.

El juzgador federal especializado en delincuencia organizada dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dio un plazo de dos meses -hasta el pasado 7 de octubre- a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realizara su investigación complementaria y los abogados defensores de Yépez Ortiz aporten pruebas a su favor.

Durante la audiencia virtual, que duró dos horas aproximadamente, “El Marro” le pidió al juez que se le otorgar un trato justo y seguro, ya que al encontrarse en una entidad federativa a donde radica, puede ser sujeto a vulneraciones a sus derechos humanos.

“Ya que no estoy en un CERESO de mi Estado, que no se me individualice en el tiempo que dure el proceso, que no se me trate […] que no se me tenga en una zona aislada, no tengo nada contra nadie. No hice nada a nadie, que se me trate como una persona, sí hice lo que hice o no lo hice es otra cosa, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado, si se puede señoría, es lo que quería manifestar”, expuso “El Marro”.

Sin embargo, el juez federal le explicó al imputado que sería tratado como probable responsable y que, por lo pronto, no es culpable de los delitos que se le imputan. Pero en caso de sentirse vulnerado en sus DD.HH., debería manifestarlo a su abogado o al propio Juzgado, para tomar las medidas pertinentes y hacer recomendaciones al CEFERESO.

El capo “huachicolero” José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, presunto líder del CSRL, fue trasladado durante la madrugada del 7 de agosto, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Así lo informó Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, a través de su cuenta de la red social Twitter, además de que indicó que “El Marro” llegó al penal de máxima seguridad, procedente del Centro de Readaptación Social (CERESO) Puentecillas.

“Ahí [en El Altiplano] será puesto a disposición del juez federal que lo requiere por delincuencia organizada y robo de combustible. Expreso mi reconocimiento al trabajo conjunto de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió Durazo Montaño en otro tuit.

El pasado 5 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó a través de su cuenta de la red social Twitter, que durante la audiencia de control que se reanudó ese día, el titular de un Juzgado de Oralidad, que lleva la causa penal 1P4220-62, calificó de legal la detención de alias “El Marro”.

Junto con “El Marro”, son procesados Raúl ‘N’, Silvestre ´N’, Saulo ‘N’, Guillermo ‘N’ y José Cruz ‘N’, a quienes se les imputa el delito de secuestro y homicidio en grado de tentativa de los elementos que realizaron el operativo en el que los detuvieron, el pasado domingo 2 de agosto.

Yépez Ortiz había sido trasladado al penal estatal ubicado en la capital de la entidad, desde la sede de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato, lugar donde permanecía tras su detención, para la integración de las carpetas de investigación por diversos delitos del fuero común.