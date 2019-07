Detienen a dos personas que en estado de ebriedad pretendían introducirse al mar

Gonzalo Magallanes Romero también expresó que actualmente en las playas hay presencia de "quemadores" y mantarrayas, por lo que los bañistas deben atender las recomendaciones de los salvavidas para no ser afectados por dichos organismos y animales marinos.

Belizario Reyes

Algunas personas muestran renuencia de retirarse de las áreas riesgosas de las playas, incluso ayer dos hombres fueron detenidos porque pretendían introducirse en estado de ebriedad al mar, expresó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

"Con respecto a las partes que nosotros consideramos de alto riesgo hemos estado también batallando que la gente hace caso omiso a las indicaciones, y bueno, pues tratamos de hacerlos entender que ese lugar es de riesgo y los invitamos a un área más segura, sobre todo en las áreas rocosas hemos tenido conflictos que forzosamente quieren andar ahí, entonces ha habido la necesidad de ser más enérgicos", añadió Magallanes Romero ayer en entrevista.

"Inclusive el día de hoy (ayer) hemos tenido dos detenciones por personas en estado de ebriedad que querían introducirse al mar en una zona de riesgo, entonces no hizo caso la persona y tuvimos que pasarla detenida".

También manifestó que el pasado fin de semana los salvavidas tuvieron bastante trabajo, pues estuvieron llenas las playas, incluso frente a la Avenida del Mar se abarrotó de turistas, pero dijo no tener una cifra precisa.

Añadió que en en la Isla de la Piedra se tiene gran afluencia de bañistas en el transcurso del día, pero ya en la tarde cuando regresan de ese sitio mucha gente se va al área de conocida discoteca ubicada en la Zona Dorada hacia el Monumento al Pescador, mientras que para Cerritos, sobre todo ayer, estuvo muy tranquilo, mientras que en la Zona Dorada también hubo bastante gente.

"Las condiciones del mar han estado muy tranquilas, han sido muy favorables para el bañista, ya que hemos tenido un oleaje mínimo, pienso que no llega ni a un pie la ola, entonces ha estado muy tranquilo, las aguas están muy limpias, las mareas han estado tranquilas, no ha habido mucho oleaje", subrayó.

Reiteró que hay gente que porque no conoce el riesgo que se tiene en el mar no acata las recomendaciones que se le da cuando el salvavidas para que puedan estar en un sitio más a gusto y sin riesgo, más que nada para que no arriesguen a su familia porque la mayoría vienen con niños y jóvenes.

"Sí hemos tenido ese pequeño roce con el turismo que no acata las recomendaciones que se les dan, ahorita tenemos la presencia de 'quemadores' toda la parte de Valentino's al hotel Sands Las Arenas (frente a la Avenida del Mar, entre las avenidas Rafael Buelna y Lola Beltrán) que nos han estado haciendo muchos reportes (también) de que andan mantarrayas, pero también le digo a los muchachos que le informen a los turistas que ese tipo de animal no va atacarlos, no les va a causar ningún daño", reiteró.

"En cuanto ellos se introducen al mar la mantarraya se retira porque ya son mantarrayas grandes que se andan alimentando a la orilla y pues la gente se asusta, hemos visto inclusive hasta que las molestan, les arrojan objetos y eso y no se me hace bien, pero es gente que desconoce ese tipo de situaciones".

Además dijo que actualmente se tienen 17 elementos activos del Escuadrón de Salvamento Acuático y para el próximo periodo vacacional de verano se espera que se incremente la cantidad de dichos salvavidas, ya se habló de ello con el Secretario de Seguridad Pública Municipal quien ya tiene instrucciones del Alcalde para reforzar a ese grupo reclutando gente nueva ya sea recién egresados de la academia o que estén en proceso de salir de la misma para enseñarlos a lo que es el rescate para tenerlos permanentemente en esa agrupación.

"Yo siempre he solicitado que seamos 30 (elementos) porque tenemos 22, 23 kilómetros de playas y no basta, un sólo salvavidas no abarca un kilómetro, es complicado que un salvavidas cuide un kilómetro de playas, entonces mínimo se requieren dos para cubrir bien (se requieren como mínimo dos salvavidas por cada kilómetro de playas)", subrayó Magallanes Moreno.

Recordó que en el caso del joven turista que se ahogó recientemente en este puerto venían con un grupo de personas que previamente fueron retiradas de dos zonas de riesgos hacia un área más tranquila con la recomendación de que no se introdujeran más allá de donde el salvavidas les indicó, pero después estuvieron ingiriendo alimentos y bebidas alcohólicas y uno de ellos, el que andaba en mayor estado de ebriedad se metió al mar pese a la prohibición y los demás también se introdujeron para tratar se sacarlo.

Se realizó un rescate frente a la Avenida del Mar, pero el joven que andaba en mayor estado de ebriedad se perdió entre el mar y fue encontrado sin vida hasta el día siguiente, expresó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM.