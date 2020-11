Detienen a Eleazar Gómez y lo trasladan a reclusorio por violencia física contra su novia

El actor es detenido por agredir e intentar estrangular a su pareja el jueves

Noroeste / Redacción

06/11/2020 | 11:08 AM

Eleazar Gómez, actor de Atrévete a soñar y ex pareja de Danna Paola, fue detenido tras ser acusado de golpear y tratar de estrangular a su novia, la modelo Stephanie Valenzuela.

El famoso fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante la noche de este jueves, en donde se espera su primera audiencia con un juez.

El traslado del actor de 34 años se da luego de su detención en un inmueble de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde presuntamente agredió físicamente a la modelo de nacionalidad peruana, Stephanie Valenzuela, su actual pareja sentimental.

Está pendiente que se confirme su audiencia ante el juzgador que lo requirió por dicha acusación, publicó milenio.com.

Durante la mañana de este viernes, el abogado del actor, Héctor Becerra, llegó a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en donde ante diferentes medios de comunicación expresó que el actor fue trasladado al Reclusorio Norte.

“Yo no me he impuesto de la carpeta, necesito checarlo físicamente y ahí es donde va aparecer el dato. Tuvo un defensor de oficio. Físicamente está en el –Reclusorio– Norte”, expresó el abogado.

Las agresiones

En entrevista para el programa de Magaly ATV, el hermano de la modelo reveló lo que le sucedió a su hermana Stephanie Valenzuela, quien fue víctima de violencia física por parte del actor.

Explicó que se sentía agradecido con las personas que auxiliaron a su hermana, “porque si yo hubiera llegado al lugar antes, hubiera reaccionado de otra manera y el que estuviera en la cárcel sería yo”, comentó.

Asimismo narró la forma en la que ocurrieron los hechos:

“Es que mi hermana empezó a gritar, gritos de auxilio, gritos fuertes porque ya la estaba mordiendo –Eleazar – y de ahí empezó a tratar de ahorcarla y cuando la ahorcó se zafó, le rompió el pantalón. Cuando ella se zafó, baja las escaleras del penthouse y se encontró a los vecinos y ella sale semidesnuda y le ayudan los vecinos, ahí le llaman a la policía”, explicó el hermano de la modelo agredida.

Además, agregó que fue aproximadamente a las 06:30 horas de la mañana, cuando los vecinos del edificio pidieron apoyo al 911.

Se iban a casar

Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela se iban a casar. Incluso fue durante la noche de las agresiones que el actor le había propuesto matrimonio.

Según el hermano de la modelo, habían tenido una cena romántica.

“Hubo reclamos y las cosas se fueron de las manos. Tiene mordeduras, marcas en el cuello, en la cara, en el rostro, en la boca, en el mentón”, subrayó el hermano de la víctima de este caso de violencia de género.