Detienen a Eleuterio Pérez Romero, uno de los 19 ex mandos policiales buscados por presuntos desvíos

Esto, luego de que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios de la entonces Policía Federal, por presuntos desvíos de recursos con el gobierno de Peña Nieto

Animal Político

MÉXICO (Animal Político)._ Fuentes judiciales confirmaron la detención de Eleuterio Pérez Romero, uno de los 19 ex mandos de la Policía Federal buscados por su presunta participación en desvíos de recursos públicos.

Esto, luego de que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios de la entonces Policía Federal, por presuntos desvíos de recursos por 2,500 millones de pesos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Entre los ex servidores públicos implicados también están Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, y el ex secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Jesús Orta.

La presunta red de desvíos se dio a través de la compra de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecios, así como a la simulación en la adquisición de estas aeronaves.

En el primer informe de la Secretaría de Seguridad Pública federal, al explicar la extinción de la Policía Federal, para transferir sus recursos a la Guardia Nacional, la dependencia dijo haber detectado irregularidades, las cuales fueron notificadas a la Secretaría de la Función Pública.

Entre las irregularidades, las autoridades señalaron una investigación a “peculados que representan más de 2 mil millones de pesos”.