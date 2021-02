Detienen a ocho personas y aseguran varios vehículos tras reporte de arrancones en Mazatlán

Juan Ramón Alfaro Gaxiola, secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo que había varias personas alterando el orden, cerca de un establecimiento comercial ubicado en la Avenida Rafael Buelna, la noche del martes

Belizario Reyes

Ocho personas fueron detenidas y se aseguraron varios vehículos la noche del martes, tras atenderse un reporte de que se estaban realizando arrancones cerca de un establecimiento comercial ubicado en la Avenida Rafael Buelna, en este puerto, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

"Así es (fueron detenidas), se les trasladó aquí a Tribunal de Barandilla, a mí me reportaron un total de ocho personas que fueron trasladadas y vehículos no tengo el total", agregó Alfaro Gaxiola en entrevista.

Añadió que corresponde al Juez del Tribunal Municipal de Barandilla determinar las sanciones que aplicará.

Ante personal de medios de comunicación dio a conocer que llegó un reporte ciudadano al número de emergencias 911, por lo que elementos de dicha corporación acudieron al lugar.

"Nos acercamos al lugar y sí efectivamente había varias personas alterando el orden, que al momento que vieron las unidades varios vehículos se dieron a la fuga, no se les correteó para evitar un accidente, para evitar otro hecho que se salga de control, pero a las personas que estaban ahí se les invitó a que nos acompañaran, ya que no existía, no existe y no va existir un permiso para que anden jugando arrancones, eso se tiene que hacer en un lugar adecuado y con un permiso firmado por el Ayuntamiento si es que lo quieren otorgar", continuó el titular de la SSPM.

"Pero para arrancones en la vía pública no hay permisos, se les trajo a las personas aquí al Tribunal de Barandilla con todo y vehículo, se les pidió que nos acompañaran y ya el Juez determinó cómo le va hacer".

Alfaro Gaxiola expresó que si la ciudadanía detecta ese tipo de arrancones puede reportarlo al número de emergencias 911 y el personal de la SSPM acudirá al lugar.

"Hasta ahorita ya no tenemos arrancones donde existían, que se decía mucho los miércoles de arrancones, si se fijan ya no existe eso, ya lo evitamos, ya lo combatimos, ya no existe, ¿porque qué es lo que estamos haciendo?, estamos salvando vidas, al acudir estamos salvando vidas porque ahí están arriesgando la vida de ellos mismos, en los arrancones ha habido bastantes accidentes, eso es lo que estamos evitando".

Informó que se decomisaron varios carros tipo deportivo, de diferentes marcas y modelos, por medio de personal de la Policía de Tránsito Municipal se levantaron boletas de infracciones.

Anteriormente se detectaba mucho ese tipo de prácticas en Avenida La Marina, pero ya no existen, se han detectado en otros lugares y también se ha acudido y han resultado llamadas falsas, en el caso de la Avenida del Mar se le detectó, se le dio seguimiento y se detuvo a quienes realizaban esa práctica, pues en Mazatlán no está permitido que vengan a alterar el orden y menos jugando arrancones.

"Aquí no está permitido que vengan a alterar el orden y menos jugando arrancones exponiendo la vida de terceras personas ni exponiendo la vida tuya, aquí se trata de salvar vidas", subrayó el titular de la SSPM.