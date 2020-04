Detienen a reportero presuntamente vinculado con homicidio de periodista en Veracruz

Un juez de control determinó como legal la detención del reportero José Cárdenas acusado de participar en el homicidio de la periodista María Elena Ferral ocurrido el 30 de marzo pasado

Noroeste / Redacción

Luego de más de seis horas de audiencia inicial, un juez de control determinó como legal la detención del reportero José Cárdenas acusado de participar en el homicidio de la periodista María Elena Ferral, acaecido el pasado 30 de marzo en Papantla, Veracruz, informaron medios locales.

De acuerdo con XEU, en los primeros minutos de este domingo, 26 de abril de 2020, Cárdenas fue ingresado al Cereso de Papantla en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Ante la cobertura mediática el reportero de La Opinión de Poza Rica y de Al Calor Político dijo ser inocente, y acusó que su detención es un ataque del gobierno estatal porque él junto con otros reporteros exigieron justicia en el asesinato de María Elena Ferral.

“Esto es lo que me gané por luchar por los medios de comunicación, esto es lo que me gané por decir las cosas en contra del gobierno del Estado”, expresó el periodista quien lleva 14 años trabajando en diversos medios de comunicación.

Ayer, 25 de abril, policías ministeriales y agentes especiales de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Cárdenas cuando viajaba en un automóvil con uno de sus hijos en el fraccionamiento La Ceiba, en Poza Rica, para luego trasladarlo a Papantla, precisó el portal Vanguardia de Veracruz.

Según las declaraciones del adolescente y la esposa de Cárdenas a ese medio de comunicación, los elementos policiacos le habrían dicho que se bajara del automóvil por una revisión de rutina. Luego de hacerlo, se lo llevaron. Minutos después la familia supo de su paradero y que se había cumplimentado una orden de aprehensión en su contra por el asesinado de María Elena Ferral.

En compañía del abogado, Luis Eugenio Castillo Santes, la esposa del comunicador aseguró que Cárdenas sólo tenía una relación laboral con María Elena Ferral (corresponsal de El Diario de Xalapa en Papantla) y que él había acudido a la Fiscalía para ser interrogado. “Había sentido esa declaración muy en su contra, porque fueron dos horas y media donde le preguntaban lo mismo”.

De acuerdo con E-Consulta de Veracruz fuentes ministeriales revelaron que, el mismo día en que María Elena Ferral fue asesinada, el hoy imputado y Ferral se reunieron con el titular de notaría 6 de Papantla, Donaciano Cobos.

Según la fuente citada por este medio, la Fiscalía General del Estado contaría con pruebas suficientes para solicitar la vinculación a proceso de Cárdenas. Audiencia que este domingo el juez de circuito fijó para el 1 de mayo, a las 10 horas.

“Entre muchas pruebas, puedo decirte, hay registros de que María Elena acusó a José “N” de haberla “puesto” con personas que le harían daño, esto pocos días antes de su muerte”, declaró la fuente anónima a E-Consulta de Veracruz.

El ataque a la periodista sucedió a la entrada de la Notaría 6, donde dos hombres la interceptaron y le dispararon en cinco ocasiones, y por la noche de ese 30 de marzo, la periodista murió en el Hospital Regional de Poza Rica.

Un día después, José Cárdenas publicó en su Facebook “Nunca me imaginé que sería la última vez, venías de gala para tu gran partida, hasta pronto Elenita”. “Definitivamente te vamos a extrañar, hoy martes caminamos, sudamos y nos asoleamos por ti, o al menos yo lo hice, dejando a un lado cualquier grupo u organización, luchando para que este crimen no quede impune y las autoridades den con los responsables materiales e intelectuales, que no seas una estadística más” citó E-Consulta.

CONTROVERSIA SOBRE DETENCIÓN

Tras conocerse la detención de Cárdenas, el Diario de Xalapa y E-Consulta destacaron las declaraciones de Fernanda (hija de María Elena Ferral), quien expresó confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado.

En Facebook, escribió: “Se le exigió a la Fiscalía General que se hicieran las investigaciones pertinentes y que el homicidio de mi madre María Elena Ferral no quedara impune, hoy dio un resultado, que tal vez a muchos les cueste creer, que piensen que es un ataque al gremio, están en su derecho de pensar así, pero yo confío en la fiscalía y que si sus investigaciones llegaron a esta línea pido no entorpezcan las investigaciones, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo único que exijo es que se esclarezca el homicidio de mi madre”.

Agregó que “la Fiscalía está trabajando y está dando resultados, que tal vez no les gusten a todos, pero si estuvieran en mi lugar yo sí pelearía porque se esclarezca su caso, como lo hubiera hecho mi madre, les pido su apoyo y comprensión, sé que es un tema complicado, pero el gremio es fuerte y tenemos que seguir estando unidos, y seguir exigiendo justicia para María Elena Ferral y que caiga el que tenga que caer”.

En un comunicado Periodistas del Norte de Veracruz hicieron un llamado “enérgico” para que la Fiscalía “deje de perseguir” a periodistas, como José Cárdenas.

“Lamentamos profundamente todos los evidentes procedimientos violatorios a sus garantías individuales y derechos constitucionales de quien desde hace más de 15 años ejerce la libertad de expresión de una manera recta y ejemplar”, señaló la agrupación y abundó que seguirá exigiendo de forma pacífica el esclarecimiento de los casos de “nuestros compañeros caídos, ejerciendo su labor profesional de informar a la sociedad”.