Detienen a Steve Bannon, ex jefe de asesores de Trump, por supuesto fraude electrónico

Noroeste / Redacción

Steve Bannon, ex jefe de asesores del Presidente Donald Trump, fue arrestado este jueves junto a otras tres personas, acusado de conspirar para cometer fraude electrónico contra los donantes de la campaña para construir un muro en la frontera con México, según informó el Departamento de Justicia un comunicado.

Bannon, y las otras tres personas, fueron imputadas "por su rol en el fraude contra cientos de miles de donantes en conexión con la campaña de fondos conocida como 'Nosotros construimos el muro', que recolectó más de 25 millones de dólares", reveló la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York.

Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea supuestamente defraudaron a los donantes de la campaña de recaudación en línea conocida como ‘We Build the Wall’, que recaudó más de 25 millones de dólares.

La acusación hecha por la Fiscalía neoyorquina, señala que los acusados supuestamente defraudaron a cientos de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción.

El ex asesor de Donald Trump y sus cómplices, presuntamente cometieron fraude cuando tergiversaron el uso de los fondos donados.

“No solo mintieron a los donantes, sino que planearon ocultar su malversación de fondos, creando facturas y cuentas falsas para lavar donaciones y encubrir su crimen”, señaló la fiscal federal interina Audrey Strauss.

“Aproximadamente a partir de diciembre de 2018, Brian Kolfage, Steve Bannon, Andrew Badolato y Timothy Shea, entre otros, organizaron un plan para defraudar a cientos de donantes, incluidos donantes del Distrito Sur de Nueva York, en relación con una campaña de financiación colectiva en línea conocida como ‘We Build The Wall’ que recaudó más de 25 millones para construir un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos", agregó la Fiscalía de NY.

"En particular, para inducir a los donantes a donar a la campaña, Kolfage aseguró repetida y falsamente al público que ‘no recibiría ni un centavo en salario o compensación’ y que ‘el 100 por ciento de los fondos recaudados se utilizará en la ejecución de nuestra misión porque, como declaró públicamente Bannon, somos una organización de voluntarios'” se lee en la denuncia.

El 27 de mayo del 2019, el grupo "We Build the Wall" (Construimos el muro, en español) anunció que levantó en Sunland Park, Nuevo México, el primer segmento de 1.6 kilómetros de una valla fronteriza financiada con fondos privados, en una campaña que, según sus promotores, buscan frenar la entrada de "ilegales" a Estados Unidos.

La valla está hecha con barras metálicas ensambladas y fue levantada en terrenos privados que "We Build the Wall" compró en una zona de la frontera, cercana a El Paso, Texas, donde hasta ahora no había barrera física alguna.

El fundador del grupo, Brian Kolfage, dio la noticia en su página personal de la red social Facebook, junto a un video donde se puede ver maquinaria pesada que transporta y levanta segmentos de barras metálicas.

"¡Hicimos historia!, un poco menos de una milla este fin de semana", escribió.

En diciembre pasado, Kolfagen -veterano de guerra amputado de ambos pies y un brazo- lanzó una campaña a través de la plataforma digital GoFundMe para recaudar mil millones de dólares para crear una organización no lucrativa que construiría partes del muro fronterizo en terrenos privados en la frontera con México.

"Esta es la primera vez que una organización ha construido una parte del muro en tierra privada y no es cualquier pedazo de tierra, es la separación entre el muro en El Paso y el muro en Monte Cristo Rey", dijo Kris Kobach, ex Secretario de Estado de Kansas y consejero de "We Build The Wall" durante una entrevista con la cadena Fox.

Por su parte, Steve Bannon, ex asesor del presidente Donald Trump, dijo a Yahoo News que la construcción la llevó a cabo la constructora Tommy Fisher, con base en Dakota del Norte, y que involucró a cientos de trabajadores, además de que costó seis millones de dólares.

Bannon, quien es identificado por Yahoo News como director de "We Build the Wall", indicó que el grupo preguntó a las autoridades locales cuál era la parte más peligrosa de la frontera y respondieron que el vacío entre los dos segmentos de muro fronterizo mencionados.

"Teníamos que tomarlos por sorpresa", dijo el ex asesor presidencial."

Esto no es Europa, esto es Estados Unidos, nosotros protegemos nuestras fronteras. Este [muro] es el primero privado", dijo Jeff Allen, quien se identifica como copropietario, desde hace seis años, del terreno estadounidense donde se edifica la valla.

"Estoy obteniendo mucha ayuda para construir el muro. Esta es la manera en que Estados Unidos le dice al Congreso: 'Estás fallando, vamos a luchar por nosotros mismos'", agregó Allen, quien relató que en 2006 se casó con una mujer de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vivió tres años y medio, hasta que en 2009 la creciente violencia vinculada al narcotráfico lo hizo regresar a su país.

La construcción de este muro, en una zona que desde hace meses es vigilada por ex militares estadounidenses armados, no es racismo.

"Mi esposa es de Juárez, mi niña es de Juárez", dice Allen, quien abundó que el Congreso de su país "es perezoso, irresponsable y no protegen al ciudadano. Ellos no están protegiendo a Estados Unidos".

Trump prometió durante la campaña electoral de 2016 extender el muro existente en algunas zonas de la frontera entre Estados Unidos y México para evitar la entrada de migrantes sin permiso, pero no ha podido hacerlo hasta ahora porque el Congreso no le ha dado los 5 mil 700 millones de dólares que solicita.

A principios de enero del 2018, Bannon calificó de “traición” y “antipatriota” la reunión entre el hijo del presidente de Estados Unidos y un grupo de rusos, durante la campaña electoral de 2016, según un libro ‘Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump’, del autor Michael Wolff.

Según el texto, Bannon se refirió así a la reunión mantenida en junio de 2016 en la Torre Trump, en Nueva York, entre el hijo de Trump, Donald Jr; el yerno del Presidente, Jared Kushner; y el entonces jefe de la campaña del republicano, Paul Manafort; y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya; quien ofreció información negativa sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton.

Y a pesar de que la Casa Blanca había evitado emitir pronunciamiento alguno sobre la publicación, el mandatario estadounidense sí respondió mediante un comunicado firmado por su secretaria de prensa, Sarah Sanders.

“Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o mi presidencia […] Cuando le eché, no sólo perdió su trabajo, sino también la cabeza […] Ahora que está solo, Steve está aprendiendo a que ganar no es tan fácil como yo hice que pareciera”, indicó Trump sobre Bannon, al que culpó de que los republicanos perdieron el asiento de Alabama en el Senado a principios de diciembre del 2017.

“Steve no representa mi base de votantes. Está solo para sí mismo”, dijo el mandatario estadounidense sobre Bannon, fundador de la página de noticias ultraconservadora Breitbart News, misma que apoyó al ahora mandatario en su campaña.

Trump dijo que Bannon “raramente tuvo reuniones individuales conmigo, y solamente aparenta tener influencia ante personas que no tienen ni acceso ni información […] finge estar en guerra con los medios de prensa, a los que llama ‘partido de oposición’, pero pasó su tiempo en la Casa Blanca filtrando información falsa a la prensa para parecer ser más importante de lo que era […] Es lo único que hace bien”, añadió el presidente.

“Los tres tipos más altos en la campaña pensaron que era una buena idea encontrarse con un gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en la sala de conferencias de la planta 25 sin abogados”, habría dicho Bannon al autor del libro, Wolff, quien realizó cientos de entrevistas para dicha publicación, entre las que destaca una con el propio presidente Trump.

“Te das cuenta hacia dónde va esto […] Todo se trata de lavado de dinero. Mueller eligió a Weissmann al principio, que es experto en lavado de dinero”, habría señalado Bannon, en referencia a Andrew Weissman, uno de los fiscales veteranos dentro del equipo de Robert Mueller, ex director del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), nombrado al frente de la pesquisa del Departamento de Justicia sobre el caso de Rusia.

“El camino para cagar a Trump pasa por Paul Manafort, Donald Junior y Jared Kushner. Es tan claro como un pelo en la cara. Pasa por el Deutsche Bank y toda la mierda de Kushner. Toda esa mierda de Kushner es espesa”, comentó Bannon en el libro publicado por la editorial Henry Holt.Con relación a Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, Bannon -quien renunció a su cargo en la Casa Blanca en agosto del año pasado- dijo que los agentes del FBI “van a quebrar a Donald Junior como un huevo, en horario central de televisión”.

- Con información de The Hill y NBC