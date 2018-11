Detienen construcciÃ³n del Ã¡rea de alimentos del mercado municipal en Escuinapa

Detienen construcción del área de alimentos del mercado municipal en Escuinapa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. La obra de construcción del área de alimentos del mercado municipal fue parada y no hay respuesta de cuando reiniciara, lo que les preocupa señalaron locatarios.

"Pararon la obra el veintiuno de octubre y a la semana siguiente despidieron a todo el personal que estaba trabajando, ya no hay nadie" dijo Fernando Galindo quien forma parte del Comité de Obras.

Los locatarios indicaron que primero se tenía la indicación de que se salieran debido a que el anticipo de obra ya se había dado.

Así demolieron el sitio pero ahora no hay quien les explique cual es la situación para que se dejaran los trabajos inconclusos, pues los funcionarios municipales les señalan que no saben.

"Vinieron a hacer una junta los del Ayuntamiento pero dicen que no saben nada, que tal vez empiecen la obra en enero o febrero" dijo otra de las locatarios.

El problema es que no hay quien les de certeza de la obra, pues ahora se dice que esa zona será habilitada para la verbena decembrina.

"Nos dicen del Ayuntamiento que no hay fecha de comenzar pero según era obra del Estado ¿cómo no saben? Es lo que no entendemos" dijo Irma Sánchez.

Indicaron que el temor principal es que lleguen las lluvias en una nueva temporada como ocurrió antes con la parte del mercado rehabilitado hace unos dos años y se les deje en la explanada de la Plazuela municipal como ha ocurrido.

Señalaron que no hay ni explicación de uno de los ingenieros a cargo de la obra que es Raúl Castillo quien ahora es Sub Gerente de Jumapae y conoce el proyecto.

Se intentó contactar al dueño de la constructora a cargo de los trabajos Martín González pero no respondió.