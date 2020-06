DETRÁS DE PÁGINA: El nuevo reporteo

Una columna institucional donde te vamos detallando cómo se hace el periodismo diario desde Noroeste

Noroeste

Gráficas que confunden

Esta semana recibimos comentarios de varios lectores respecto de las gráficas que publicamos sobre el avance de la epidemia de Covid en el estado y diversos municipios.

La confusión surgió porque en ellas se aprecia siempre al final una caída en el promedio de casos por día mientras que nuestros encabezados hablaban de tendencias a la alza. Algo, ciertamente, contradictorio.

La razón de la aparente “caída” al final es que el promedio se calcula con una base móvil de siete días y durante esos últimos siete días la Secretaría de Salud no ha confirmado todavía la mayor parte de la pruebas. En Sinaloa, para que tenga mejor idea, el promedio de días mínimo de una prueba es de 5 días. Lo que significa una demora de 2 días respecto del deber ser del lineamiento estandarizado de Salud Federal.

Tienen razón nuestros lectores, aunque los datos y la interpretación son correctos, las gráficas confunden. Por lo que a partir de ahora no tomaremos en cuenta los últimos siete días para graficar el promedio móvil de casos por día y así habrá mayor coherencia entre lo que se lee y lo que se ve. Muchas gracias por la observación.

¿Amarillismo?

Otro intercambio interesante y respetuoso (algo que siempre agradecemos) con una lectora sucedió en nuestra página de Facebook. La Dra. mazatleca Adriana Barbosa calificó la siguiente nota: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/muere-una-persona-cada-hora-y-media-por-covid-19-en-sinaloa-1198109 como “amarillista” y pidió que el enfoque de la información fuera más “ecuánime” y no “sensacionalista”.

Nuestra respuesta fue la siguiente: “las notas de la epidemia no venden más ejemplares. El modelo de Noroeste está enfocado en suscripciones y eso implica construir lealtad con los lectores. Por eso nuestra apuesta periodística no es el sensacionalismo o alarmismo tan común ahora en redes. Ese no es el objetivo ni hay una actitud así en la organización.

Rescatamos mencionar los aspectos positivos: se hacen muchas notas en ese sentido. Por ejemplo llevamos días publicando el serial Convivir con el Covid-19 para ayudar a salir a la calle con mayor seguridad y certeza en diversos sitios y espacios. También hemos publicado muchas historias de gente que ha vencido a la enfermedad o sobre las ONGS que apoyan y donan al personal y gente necesitada. No se puede poner todo en cada nota pero tomaremos en cuenta mencionar más seguido la cifra de recuperados.

Reiteramos la respuesta y agradecemos la crítica de resaltar más y mejor las cifras de recuperados y buenas noticias, que las hay, alrededor de la pandemia.

En la redacción: Coberturas en tiempos de Covid

La presencia del Covid-19, con las medidas restrictivas y de confinamiento, ha traído nuevas formas de hacer las coberturas periodísticas.

Por un lado, nuestros periodistas se siguen contactando con las fuentes pero ahora la mayoría de las veces de manera digital, a distancia. Esto hace tener la seguridad de no tener cercanía con la gente, pero muchas veces con la desventaja de no poder cuestionar personalmente a los entrevistados.

Seguimos las medidas necesarias para protegernos y proteger a quienes entrevistamos, sin embargo, a veces no se puede evitar la cobertura presencial.

Esta semana, por ejemplo, se realizó el primer recorrido oficial para la prensa dentro del nuevo estadio de futbol de Mazatlán. Las recomendaciones fueron asistir obligatoriamente con cubrebocas y de preferencia con guantes.

Prácticamente todos los periodistas traían cubrebocas pero no todos los guantes. La sana distancia pudo cumplirse al entrar al estadio, gracias al espacio abierto.

Pero también se realizó días después la cobertura de la llegada al aeropuerto de Francisco Palencia, entrenador del nuevo equipo Mazatlán FC, suceso que reunió a decenas de periodistas en el lugar. La sana distancia fue prácticamente imposible de realizar.

La intención de prevención es mucha, sin embargo, estos dos eventos han servido para demostrar que la protección en una cobertura presencial no es tan sencilla, de hecho es muy complicada. La sana distancia desaparece casi de inmediato cuando se busca tener las mejores imágenes o declaraciones para los lectores.

Hoy, dependemos de ruedas de prensa en línea, de análisis de cifras proporcionadas por las autoridades, de revisión de documentos emitidos por organismos o dependencias, pero aún en la pandemia nuestros reporteros y fotógrafos no han dejado de cubrir la calle.

Sabemos que es riesgoso, pero tenemos claro que como actividad esencial que somos, hoy más que nunca no podemos dejar de mantener nuestra función de informar.

¿Harto de crisis y covid? Nosotros también

Seguro usted está harto de leer puras noticias malas de la crisis y el coronavirus.

Nuestra obligación es seguir informándole sobre esos temas, pero estamos seguros que podemos hacerlo mejor. Necesitamos de su ayuda: díganos cómo, sugiera temas, enfoques, ángulos. No dudamos que hay muchas cosas que no estamos viendo. Escríbanos aquí: contacto@noroeste.com