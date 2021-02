DETRÁS DE PÁGINA: Información policiaca... entre lo oficial y lo extraoficial

Tenemos no solo que estar alertas, sino revisar, checar, confirmar, una y otra vez… todo esto en un sistema donde poco fluye la información oficial de inmediato

Esta fue una semana violenta en Sinaloa… podría decirse que siempre es igual, pero no, se recrudece cada ciertas semanas, y esta fue una de ellas.

Desde múltiples asesinatos, incluidos feminicidios, hasta persecuciones, enfrentamientos a balazos, hallazgo de osamentas, accidentes vehiculares y ahora tocó hasta el desplome de una aeronave.

Ese frenesí de la cobertura de hechos policiacos es constante por lo general, pocos son los días “tranquilos” en este aspecto, pero en ese trajinar sostenido no podemos dejarnos arrastrar y descuidarnos.

Además, cotejar el material gráfico, ¿qué se ve?, ¿que muestra?

El martes, por ejemplo, en cuanto nos llegó el reporte de que habían encontrado dos cadáveres en una zona de Mazatlán se manejó que eran mujeres, sin embargo, sin estar aún en el lugar de los hechos para confirmar, no podemos decirlo así en nuestra nota que subimos al portal de Noroeste.

Entonces generalizamos, sólo ponemos lo que hasta ese momento nos consta, que son dos cuerpos. A los minutos podemos confirmar que sí son cadáveres de mujeres, y es entonces que ya lo podemos decir en nuestra publicación.

Mientras estamos en el lugar de los hechos, rastreamos datos, buscamos testimonios de vecinos del área, tratamos de cotejar con fuentes oficiales, pero poco fluye. No podemos hacer más, sino reflejar lo que ese día podemos confirmar. Es hasta el día siguiente que se dan datos del origen de las mujeres. Y es todo.

El jueves más o menos ocurre parecido. Se reporta el accidente de una aeronave en Navolato y de inmediato circula un video de la caída y lograrmos obtener unas fotografías del hecho, sin embargo, en algunas de ellas se ven los cuerpos, por lo que de inmediato se desechan para no exponerlos.

Un rato más tarde empieza a circular información de que uno de los muchachos fallecidos en el desplome de la avioneta sería un nieto de Amado Carrillo, “El señor de los cielos”, quien fue líder del Cártel de Juárez.

¿Información oficial?, por supuesto que no. Todo fluye por canales extraoficiales. Lo tenemos que seguir cotejando, y todo en una carrera contrarreloj para no tardar demasiado en subir la información al portal de internet.

Así es el día a día en la información relacionada con la violencia, la delincuencia, los hechos de alto impacto y el mundo del narcotráfico, con información a cuentagotas por parte de las dependencias oficiales, mientras los periodistas andamos a tientas y casi a oscuras tratando de informar a los lectores, muchas veces con el riesgo no solo de caer en errores sino de exponernos ante los grupos delincuenciales.

Y claro que cometemos errores u omisiones, o incluso dar por sentado detalles que terminan por no ser ciertos, como también ocurrió esta semana, cuando en un enfrentamiento entre hombres armados y los que parecían ser policías investigadores de la Fiscalía General del Estado.

Así manejamos la información en el sitio web, asegurando que eran policías, tal como trascendió en el lugar de los hechos, sin embargo de inmediato la Fiscalía aclaró que sus agentes no tenían operativo en ese lugar, descartando así que el enfrentamiento a balazos haya sido con policías.

De inmediato se corrigió en la nota de noroeste.com, y así se publicó en el ejemplar impreso, ya con la aclaración, y con la presunción de que uno de los grupos haya ido “disfrazado” de policías.

Son los riesgos en este delicado manejo obligado que tenemos que hacer de los hechos policiacos.

¿Fluye información por los canales oficiales? Sí, pero casi nunca de los hechos inmediatos. Suele ser uno o más días después en algunos casos, aunque no en todos. Y de información delicada, muy poco o casi nada.

En cierta forma se entiende, pues muchas veces es para cuidar el debido proceso, pero otras tantas no. Pero independientemente de por qué no fluya información oficial, para nosotros como medio no es “pretexto”, debemos informar lo mejor que se pueda en el menor tiempo posible, sin dejar de lado el rigor periodístico y asumiendo los riesgos que esto lleva.