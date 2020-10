DETRÁS DE PÁGINA: Jueves negro sí; Culiacanazo no

somos cuidadosos con no replicar este tipo de mensajes que, más que prevenir, contribuyen a causar confusión y miedo

Noroeste

Jueves negro, Culiacanazo... seguramente esta semana escuchó más de una vez estos términos en las redes sociales o en los medios de comunicación... y sí, lamentablemente el nombre de nuestra entidad volvió a moverse a nivel nacional e incluso internacional porque ayer 17 de octubre se cumplió un año del famoso y fallido operativo militar en Culiacán que terminó en una jornada de terror.

Obviamente es un hecho no para conmemorar pero sí para recordar, para no dejarlo en el olvido, para reflexionar y tratar de aprender de él.

Por eso en Noroeste publicamos ayer un reportaje alusivo sobre esa jornada de hace un año, en la semana estuvimos dando espacio a notas de diferentes actores de la sociedad que opinaban sobre el tema e incluso participamos en un foro convocado por las organizaciones Global Initiative, Resilience Fund e Iniciativa Sinaloa titulado “Acuerdos para la paz”, para reflexionar sobre el tema junto con líderes de opinión de ámbitos oficiales y de la sociedad civil.

En fin, periodísticamente y como actores sociales que somos, estamos inmersos en estos temas, los analizamos, los discutimos, los publicamos, pero lo hacemos, como siempre, de una manera responsable, respetando nuestros lineamientos y protocolos institucionales.

Y precisamente varios puntos de nuestros “Criterios de Cobertura y publicación responsable de la información relacionada con inseguridad y delincuencia organizada” nos señalan todo lo referente al cuidado que debemos tener en cuanto a información que promueva la ilegalidad, que no abone a la construcción del estado de Derecho, que promueva el discurso de intimidación de los grupos delincuenciales, que use el lenguaje de esos grupos o que hagan apología de los mismos y de la violencia inherente a ellos.

Por todo esto, en esta semana decidimos no publicar notas relacionadas con la convocatoria a un “evento” en particular que se estuvo moviendo en redes sociales e incluso en otros medios de comunicación. Se trata del llamado “Ovidio Fest”, del cual no entraremos en mayores descripciones, solo que se trata de una convocatoria a través de redes sociales para un festejo en Culiacán por el aniversario del fallido operativo de las fuerzas federales y militares donde liberaron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras su detención ese día 17 de octubre, luego de que grupos criminales prácticamente “tomaron” varios puntos de la capital sinaloense, sembrando terror entre la población.

De esa invitación, que sí fue retomada por varios medios de comunicación y portales digitales, incluso nacionales, y tuvo mucha repercusión en redes sociales, no se tiene claridad de su origen, pues apareció en una cuenta de Facebook, sin tener una fuente precisa ni una certeza de su veracidad.

Para muchos se trató de una broma, pero aún así la siguieron replicando.

En Noroeste no hicimos eco de ello, pues va en contra de muchos de nuestros lineamientos éticos, desde el que no debemos replicar rumores ni información no confirmada, hasta el que no transmitimos mensajes del crimen organizado ni hacemos apología de los temas del narcotráfico.

Esa fue nuestra decisión en este tema en específico, en congruencia con nuestros parámetros éticos y periodísticos a los que nos apegamos.

Sí abordamos el llamado Jueves Negro, pero desde una perspectiva de análisis, reflexión, prevención y aprendizaje.

Rumores en Mazatlán

Un poco en consonancia con el tema anterior, también esta semana volvieron a surgir en Mazatlán mensajes en redes sociales, sobre todo WhatsApp, donde alertaban de supuestos plagios de jovencitas en la zona sur de la ciudad.

De nuevo reiteramos, no publicamos rumores, al contrario, buscamos que fuentes oficiales los confirmen o, como en este caso, los rechacen y den argumentos al respecto.

En información de seguridad tratamos de publicar información con un enfoque de prevención, pero una cosa es la prevención y otra cosa es la alarma o el generar pánico.

Desde que inició el recrudecimiento de la violencia en el País, en 2008, cada cierto tiempo surgen este tipo de mensajes, audios o letreros con contenidos alarmistas.

Suelen usar datos ciertos, pero tomados fuera de contexto, y los magnifican, los llevan al extremo, aprovechando el temor que de por sí existe entre la gente. Y es esta gente quien empieza a replicarlo en sus redes, contribuyendo a darle cierto peso y validación a las intenciones de quienes crean este tipo de rumores.

Entre nuestros lineamientos de publicación de información hay uno que es sagrado y es el de “poner en perspectiva el impacto que tendrá en la comunidad la cobertura y el tono en que se publicará un hecho de alto impacto”.

Por eso somos cuidadosos con no replicar este tipo de mensajes que, más que prevenir, contribuyen a causar confusión y miedo.

En Noroeste siempre publicaremos todos los hechos de violencia de los que tengamos conocimiento, cumpliendo nuestro compromiso de informar la realidad a la sociedad a la que sirve. Pero siempre acordes con la premisa de desarrollar la cultura de legalidad entre los ciudadanos y de justicia penal en las autoridades, así como tratar de darle un enfoque de prevención y alerta a la ciudadanía cuando así lo amerita, pero no publicamos rumores, hipótesis o información no confirmada, y mucho menos información que solo genere pánico entre la población.