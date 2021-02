DETRÁS DE PÁGINA: La Serie del Caribe y el tono en el periodismo

Desde las primeras notas que subimos a nuestras plataformas, por ejemplo, pudimos detectar el rechazo de la mayoría de los cibernautas a la realización de la Serie del Caribe, al considerar que era incrementar el riesgo de contagios al recibir más gente en la ciudad y permitir la asistencia de público en el estadio

Noroeste

Noroeste Explicado

En el periodismo deportivo local, mayormente concentrado en el beisbol y el futbol, de acuerdo con el interés de los lectores, pocos eventos tan importantes a cubrir como una Serie del Caribe.

Es el evento máximo del deporte local, pues eventos más fuertes no son usualmente cubiertos de manera directa por un medio regional como nosotros. Un Mundial, unas Olimpiadas, un Super Bowl, una Serie Mundial, todo se cubre, pero de manera indirecta, remota, no presencial.

Por eso la importancia de un evento de talla internacional como la Serie del Caribe, que además en plazas beisboleras como las de Sinaloa, cobra mayor relevancia.

Es tan fuerte la Serie del Caribe para el periodismo deportivo local, que tan sólo uno de nuestros fotorreporteros ha cubierto de manera presencial 13 de las últimas 15 series en cuatro diferentes países. Y lo hacemos, el darle tal relevancia, porque es del interés de nuestros lectores. La pasión beisbolera de Sinaloa se refleja en nuestras páginas de manera relevante.

Y este año tocó que la justa caribeña se celebrara en Mazatlán, por lo que la cobertura deportiva se estuvo haciendo de manera constante y eficiente, pero además, al ser un evento internacional celebrándose en una de nuestra ciudades cobra importancia también la cobertura local o de la comunidad, el aspecto económico, el movimiento de personas y vehículos, lo turístico, en fin, todo lo alterno a un suceso de esta naturaleza.

¿Qué cambió en esta edición de la Serie del Caribe? Que se celebró en plena pandemia de Covid-19, y todo lo que se deriva de ella que no es deportivo eminentemente, se salpica del tema salud.

Bajo estas circunstancias inéditas para una cobertura de este tipo, hay algo que nosotros desde el periodismo tuvimos que ajustar desde el inicio, y es el tono.

El tono en el periodismo es una característica que para muchos se da manera natural, para otros ni siquiera debería existir, pero a fin de cuentas, en el periodismo serio es un aspecto importantísimo a considerar, porque es finalmente lo que nos da un enfoque más preciso de una cobertura o de un hecho en sí, y aunque pudiera verse como que se le imprime una “emoción” a la nota o reportaje, la realidad es que un texto completamente plano muchas veces no aporta la información suficiente para que un lector se dé una idea más clara de qué está sucediendo y por qué.

Así, a un texto periodístico se le puede imprimir un tono optimista, un tono de indignación, un tono equilibrado, o incluso un tono acrítico, pero casi siempre es una decisión no sólo del reportero, sino del editor, que tiene una visión más global de lo que está sucediendo y todas sus aristas.

Por ejemplo, una nota de un crimen atroz contra menores no puede ser tratada sin un tono de indignación, de hecho ya hemos comentado que en hechos altamente cuestionables por lo violento o por otra circunstancia negativa, se prende una alerta para tratar esos temas no con neutralidad higiénica, sino imprimirles una “emoción” que llame al rechazo y la indignación por el hecho en sí.

¿Por qué decimos que cambió el tono en el tratamiento de la información de esta Serie del Caribe? Porque, a diferencia de las anteriores series realizadas en Sinaloa (Mazatlán 2005 y Culiacán 2017) el ambiente en esta no podía ser festivo. Y no podía ser festivo porque era notorio que muchos de nuestros lectores, por lo tanto gran parte de la comunidad, no estaba de acuerdo con la celebración de un evento masivo como este en plena pandemia.

Desde las primeras notas que subimos a nuestras plataformas, por ejemplo, pudimos detectar el rechazo de la mayoría de los cibernautas a la realización de la Serie del Caribe, al considerar que era incrementar el riesgo de contagios al recibir más gente en la ciudad y permitir la asistencia de público en el estadio.

Entonces, a reserva de que la cobertura deportiva de un suceso tan importante como este amerita, en Noroeste no podemos dejar de lado la cobertura local y, en este caso, la enfocada a la salud.

Hubo cuestionamientos y hubo defensa sobre la decisión de sí realizar la serie, y así se ha plasmado. Pero también desde el inicio buscamos sostener un tono equilibrado, sin tanta celebración, como ya dijimos. De hecho algo tan sencillo como no llamar “fiesta” al evento, lo evitamos. Pues es muy dado que en el ambiente deportivo se le denomine “fiesta” a un evento de esta naturaleza. Ahora no era el caso. La realidad es que hubo un serio cuestionamiento de una gran parte de la sociedad a la celebración de la serie, y en Noroeste no podíamos estar de espaldas a ese sentimiento de la comunidad.

Buscamos ser equilibrados, sí, pero ese equilibrio, en este caso específico de la Serie del Caribe en plena pandemia mundial del Covid-19, implicaba evitar un tono festivo en las publicaciones, aunque manteniendo en lo deportivo la pasión por el beisbol, y publicar los cuestionamientos a la decisión de permitir público en las gradas, así como tratar el tema desde el aspecto sanitario.

Aspiramos a haber mantenido cubiertos los diferentes aspectos de esta Serie del Caribe Mazatlán 2021. Las consecuencias en la salud seguramente se reflejarán en unos días, si es que las hay.