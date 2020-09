DETRÁS DE PÁGINA: Lo que NO hacemos por ti en Noroeste

Te hemos explicado qué es lo que hacemos en el periodismo de Noroeste. Hoy, te decimos qué no hacemos

Siempre explicamos lo que hacemos en Noroeste para ti. Cómo tomamos decisiones, a qué temas dedicamos nuestros recursos y cómo creemos que nuestro periodismo te beneficia.

Pero nunca te decimos lo que NO hacemos por ti y que eso también es útil. Aquí va una lista de cosas que no deberían ser nuevas pero son “práctica común” en la industria de medios, especialmente en lo digital, y que no por eso son correctas:

No “subimos” rumores ni supuestos hechos de inmediato si no tenemos fuente, confirmación o no hemos realizado una verificación. Aunque perdamos miles de clicks todos los días por la presión de “ganar la nota” en redes. Rara vez publicamos primero, pero buscamos publicar mejor. Y aún así, nos equivocamos a cada rato. Es cierto que lo fácil es “subir” la nota y luego averiguar, incluso tan fácil como “bajarla” después si resultó falsa o imprecisa. Pero nosotros creemos que a la larga, la credibilidad se construye con rigor.

No hacemos clickbait. Es decir, no buscamos colgarnos de cada tendencia que se presenta si no tiene valor periodístico. Buscamos que nuestro contenido sea siempre relevante en términos públicos. Lo que no significa que no sea entretenido o viralice. Pero primero tiene que ser valioso periodísticamente para nuestra audiencia. Por eso nunca vas a ver con nosotros notas como: “Alien embaraza a una chica”.

No vendemos “cobertura”, “entrevistas” o “menciones estratégicas”. Vendemos publicidad y si alguien la compra: empresas o políticos, el lector siempre lo sabe y puede identificarlo con las leyendas “IP: Inserción Pagada” en el impreso o “Publicidad” en nuestras redes sociales y nuestro portal. Hemos dejado ir mucho dinero por mantener ese criterio de transparencia con nuestros lectores.

No hacemos apología del narco. Es decir, no publicamos perfiles ni historias no verificadas de capos, sicarios o cárteles que promuevan la narcocultura o el narcotráfico como un camino aspiracional. Sabemos que esos contenidos venden mucho, pero Sinaloa no necesita más estigma.

No lucramos con la nota roja. Esto significa que no reproducimos videos o imágenes de hechos de violencia explícita como suicidios, asesinatos, tortura, etc. en nuestras redes y nuestras plataformas. Hemos hecho rarísimas excepciones en casos de tortura policial, por ejemplo. Y aún así matizamos imágenes, palabras y sonidos. Ha sido un aprendizaje muy largo llegar hasta aquí, pero estos principios lo explican a detalle: (liga de criterios)

No utilizamos lenguaje del “narco”. Una “ejecución” es un asesinato, un “levantado” es alguien privado de la libertad, etc. Le llamamos a las cosas por su nombre legal y buscamos ser lo más precisos posible. Sí, nuestras notas son más neutras y menos impactantes que las de muchos portales, pero nuestra responsabilidad es construir un mejor discurso sobre la violencia.

No re-victimizamos ni criminalizamos a las víctimas en el lenguaje o imágenes. Tenemos especial cuidado en casos de feminicidios, suicidio, minorías o grupos vulnerables. No reproducimos detalles morbosos ni fotos explícitas. No es fácil, cada caso es diferente y complejo en sí mismo.

Y por último, no vendemos nuestra línea editorial. Eso significa que más allá de quien gobierne, nuestro rol es darle la voz a los que no la tienen y fiscalizar a los que están en el poder. Por eso los priistas nos decían panistas, los panistas nos decían “izquierdosos” y, ahora que gobiernan, los morenistas nos dicen “prianistas”. Así de corta es la memoria de quienes como críticos y opositores buscaron colocar sus causas y reclamos en nuestras páginas y luego, ya como gobernantes, no quieren rendir cuentas a quienes les exigen y critican.

Así llevamos 47 años y eso no va a cambiar. A todos ellos solo queda decirles lo que Orwell: “En política, el que va ganando no gana para siempre”.

Todo esto “no” son decisiones. Límites éticos para nuestro periodismo y nuestro accionar empresarial. Sabemos que todos nos quitan clicks, dinero o “amigos”. Pero construyen y mantienen nuestra credibilidad con los lectores. Esperamos que así lo valoren.

Gracias, muchas gracias por leernos durante estos 47 años.

