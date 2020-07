DETRÁS DE PÁGINA: Más buenas noticias y nuestros periodistas más leídos en junio

Sobre algunas de las decisiones que se han tomado en Noroeste sobre cobertura y el alcance de las publicaciones, aquí explicado

Noroeste

Necesidad de buenas noticias

Esta semana, tras la vuelta gradual a la actividad económica, en Noroeste continuamos con el serial “Convivir con el Covid” y realizamos piezas sobre cómo desenvolverte al tiempo que te cuidas en autos y cines, así como con adultos mayores y niños, por ejemplo. Las entregas pueden consultarse en nuestro portal.

Por otro lado, y aún cuando seguiremos informando de las cifras oficiales de contagios, la evolución de la epidemia, los decesos, etc., en Noroeste buscaremos contar más historias sobre la misma. Creemos que la subestimación de casos es abrumadora y que a raíz de la apertura económica la epidemia estará más en la calle. No será fácil: hay mucho temor, ignorancia y discriminación. Pero lo intentaremos manteniendo como prioridad la seguridad de nuestros periodistas.

También buscaremos, sin maquillar ni caer en un falso optimismo, contar noticias buenas. Es una petición reiterada de nuestros fans en Facebook. Creemos que todos necesitamos mantener la esperanza y la energía para sobrevivir emocionalmente a la pandemia y la crisis económica. En ese sentido: esta semana publicamos un análisis sobre cómo son las personas que han logrado vencer al Covid-19 en Sinaloa. Es la contracara de lo ya publicado sobre cómo eran aquellos que fallecieron por la enfermedad. Puedes leerlo aquí:

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/quienes-han-vencido-al-covid-19-en-sinaloa-1200931

Nuestros reporteros más leídos en junio

Durante junio en Noroeste generamos 94 notas por día en promedio para un total de 2,843 piezas en el mes. Nuestros reporteros más leídos fueron Alma Soto, de Local Mazatlán; José Abraham Sanz, de Local Culiacán; Netza Ceballos, de Local Mazatlán; Karen Bravo, que cubre al Gobierno del Estado, y América Armenta, asignada al Congreso local.

Las notas más leídas fueron mayoritariamente historias locales y no tendencias surgidas del clickbait: 1. “Termina pandemia con 30 años de Din Dan´s”, 2. “Volví a nacer: 30 años después de perderse en la Central de Abastos, Adán se reencontró con su familia”, 3. “Por lo menos 20 restaurantes en Mazatlán ya no abrirán”, 4. “Roberto Junior: de cantante a mesero” y 5. “En Bagresitos, Tepuche, toda la gente ya se va a salir”.

Esos resultados refuerzan nuestra apuesta: seguir haciendo periodismo local para los sinaloenses. Muchas gracias por confiar en nosotros.

“Las piscinadas”

El lector Roberto García de Mazatlán nos envió mensaje sobre la necesidad de cuidarnos y mantener la sana distancia. Reproducimos un fragmento del mismo:

“Veo, con desespero, que muchas personas no han comprendido la medida de Sana Distancia, único recurso, por el momento, para tratar de contener la pandemia que todos estamos sufriendo.

Hacer reuniones multitudinarias y festejos con el único fin de satisfacer sus egos y demostrar en publicaciones sociales su arrogancia, prepotencia, altanería, falta de conciencia cívica y sobre todo colectiva, me resulta absurdo, falto de solidaridad y de empatía para con los demás. Qué absurdos e indolentes

Hay muchísimas personas que tienen que salir y arriesgarse por simple necesidad. Ellos, sí tienen derecho de salir para traer comida a su casa.

Todo por un festejito que creen que se pueden otorgar, a expensas de los que a diario se la rifan: médicos, enfermeras, policías, servicios a la comunidad, etc.

¡No se vale!”

Mensajes en la ola de violencia

Durante las últimas semanas, en que los hechos de violencia se han recrudecido en el estado, resurgen también tácticas de intimidación a la comunidad, a través de mensajes de WhatsApp que circulan con audios donde alertan de la movilización de grupos delictivos o incluso de hechos violentos que supuestamente habrían ocurrido, principalmente en Culiacán.

Los protocolos de cobertura y publicación de información relacionada con el crimen organizado, implementados por Noroeste desde hace 10 años, nos precisan que no debemos publicar mensajes de origen no confirmado que puedan generar sicosis entre la población.

Así lo hicimos con esos mensajes que nos llegaron estos últimos días en varias ocasiones. En Noroeste tenemos claro que no podemos dejar de informar sobre hechos de violencia, sin embargo, como medio de comunicación responsable que somos, no publicamos información que haga apología de la violencia ni hechos no confirmados.

contacto@noroeste.com