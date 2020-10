DETRÁS DE PÁGINA: Robo de identidad y fake news

No bien íbamos saliendo de los días de hackeo al sitio de Noroeste.com que tuvimos durante más de una semana, nos llega un nuevo intento de “ataque”, por así decirlo: el uso de nuestra identidad gráfica en una fake news, o noticia falsa.

El miércoles, ya casi en la noche, nos llegó vía WhatsApp de nuestros periodistas una imagen de una noticia supuestamente compartida por nosotros.

Era un screenshot o captura de pantalla de una nota difundida vía redes sociales con la identidad de Noroeste, la cual informaba de un supuesto accidente que había sufrido el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El título de la nota decía: “Fallece Químico Benítez en accidente automovilístico Mazatlán”, la cual se ilustraba con una fotografía de la cara del Presidente Municipal.

Lo interesante es que copiaban completamente la identidad gráfica que usa Noroeste en sus publicaciones, plataformas y en redes sociales. Vaya, hasta la “N” con el logo de 47 aniversario que usamos actualmente en las fotos de perfil de nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram estaba siendo utilizado.

Obviamente, intentaban imitar incluso el estilo editorial al poner el hashtag #ÚLTIMAHORA acompañado de dos emojis de torretas, que usamos cuando queremos dar a conocer gráficamente que se trata de una información que se debe conocer de manera urgente.

También se observaba en la nota difundida que tuvieron la precaución de usar el nombre de la cuenta de Noroeste hasta con la palomita azul que señala que es una cuenta verificada, la cual tenemos en Facebook e Instagram.

Traía también algunos detalles que nosotros no usamos, como la frase “último momento” y un contador de minutos dentro de la foto, pero donde más se descuidaron los falsificadores fue que la captura de pantalla decía que la nota se había compartido hacía 8 minutos, pero no se observaba ninguna reacción en ella, es decir, no traía ningún “like”, ningún “me asombra”, “me enoja” o algún otro tipo de indicativo de los lectores, vaya, ni comentario alguno registraba.

Como precisión, la mayoría de las notas de Noroeste generan reacciones en redes sociales en menos de un minuto de haberlas publicado, con mayor razón las notas fuertes, de hechos de alto impacto, que generan decenas de reacciones a los pocos segundos de su publicación.

Pero bueno, esta fue, digamos, una de las pocas omisiones de nuestros “atacantes”, en una nueva modalidad de uso de nuestra identidad con manejo de información falsa, donde intentaron replicar casi fielmente nuestros elementos y hasta nuestro estilo editorial.

En cuanto nos llegó la imagen, de inmediato redactamos una nota para aclarar que era información falsa y un robo de identidad virtual, e incluso el propio Ayuntamiento, a través de su director de Comunicación Social, aclaró que la información era falsa y dijo: “Creemos que mentes perversas han utilizado la imagen de Noroeste y el nombre del Presidente para generar confusión entre la población”.

Ciertamente es interesante, y recalcamos el “mentes perversas”, porque vienen tiempos revueltos, estamos a pocas semanas de que se den a conocer candidatos para los comicios de 2021, y el año que entra será completamente electoral. Sabemos lo que esto significa, Noroeste, como medio, como su propia naturaleza lo indica, estará en medio de los golpeteos políticos. Sabemos que somos una excelente plataforma para ello.

De hecho, en anteriores ocasiones que habían usado nuestra identidad gráfica de manera fraudulenta fue precisamente en anteriores procesos electorales, pero en aquellas ocasiones el uso de nuestros elementos gráficos era más burdo, más rudimentario, ahora la diferencia estriba en que hay más tecnología y herramientas más modernas y al alcance de todos para falsificar identidades gráficas.

Es decir, no es difícil hacerse pasar por cualquiera en redes sociales, y el robo de identidad gráfica de una empresa o medio es relativamente sencillo, sabemos que estamos expuestos a ello y habrá que ir lidiando con cada situación.

Afortunadamente aquí lo que pesa es la credibilidad de Noroeste, los lectores saben dónde y cómo leernos, y confían en nosotros, pero no está de más advertir de los meses que se vienen: ánimos caldeados, golpes bajos, opiniones extremas y uso y abuso de redes sociales son el común denominador de las campañas electorales, y estamos a nada de que inicien. Estemos atentos