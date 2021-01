FUTBOL AMERICANO

DeVonta Smith se adjudica el Trofeo Heisman, en el futbol americano colegial

El receptor abierto de Alabama se quedó con el premio individual más codiciado

Noroeste / Redacción

El receptor abierto de la Universidad de Alabama, DeVonta Smith, se convirtió este martes en el más reciente ganador del codiciado Trofeo Heisman.

Smith, vestido con un smoking de color guinda, se convirtió en el tercer jugador del Crimson Tide en llevarse el premio, después de los corredores Mark Ingram II (2009) y Derrick Henry (2015). Asimismo, Smith se convirtió en el primer receptor abierto en adjudicarse el premio desde Desmond Howard en 1991, con Michigan. Es el cuarto receptor abierto moderno en llevarse el trofeo, después de Johnny Rodgers de Nebraska (1972), Tim Brown de Notre Dame (1987), y Howard.

El veloz receptor abierto del Crimson Tide lideró a todos los finalistas con 447 votos de primer lugar y 1,856 puntos totales.

"A todos los chicos que están allá afuera, no se trata del más grande, no se trata del más fuerte. Simplemente, sigan empujando", dijo Smith como parte de su discurso de aceptación, "porque no soy el más grande. Han dudado de mí mucho por mi tamaño, y en realidad, simplemente se reduce a que si pones tu mente en ello, lo puedes lograr.

"Ninguna tarea es demasiado grande. Si pones tu mente en ello, lo puedes hacer, y simplemente seguir creyendo en Dios y llegarás hasta donde quieres ir".

Smith también fue nombrado jugador del año en el fútbol americano profesional por The Associated Press este año. Smith también se hizo con el Paul Hornung Award, entregado al jugador más versátil de la nación.

Lidera a la FBS en recepciones (105), yardas por recepción (1,641) y touchdowns por recepción (20). Además, Smith ha dejado caer solamente dos pases en todo el año.

Smith pudo haber saltado al draft de la NFL el año pasado, pero decidió volver a Alabama para su temporada de senior.

N° 1 Alabama, liderado por Smith, disputará el próximo 11 de enero el título nacional, frente a N° 3 Ohio State, luego de que el Tide y los Buckeyes superara a Notre Dame y Clemson, respectivamente, en las semifinales del College Football Playoff.

El Heisman había sido entregado a quarterbacks en los últimos cuatro años. Los únicos jugadores que ganaron el Heisman de posiciones que no fueran quarterbacks en los últimos 15 años fueron, precisamente, Ingram, Henry y ahora Smith, todos de Alabama. El Tide nunca ha tenido un ganador del trofeo en la posición de pasador.

Los otros tres finalistas al premio este año, además de Smith, eran quarterbacks: Trevor Lawrence de Clemson, Mac Jones de Alabama, y Kyle Trask de Florida.

Lawrence era el favorito de pretemporada para ganar el premio, pero perderse dos partidos tras contraer COVID-19 frenó su campaña. El pasador de los Tigers finalizó segundo, con 222 votos de primer lugar y 1,187 votos totales.

El tercer sitio fue para Jones, el compañero de equipo de Smith, con 138 votos de primer lugar y 1,130 puntos totales. Trask se quedó con 61 votos de primer lugar y 737 puntos totales.

El premio se entregó mediante una ceremonia virtual, debido a la pandemia de coronavirus, en lugar del tradicional viaje a New York City. El Heisman se entregó por primera ocasión para culminar la temporada de 1935, siendo Jay Berwanger de la Universidad de Chicago el primero en recibirlo.