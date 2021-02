ARTE

Día uno, el mural por el que podrían multar a Mon Laferte

La cantante radicada en México viajó a Valparaíso para visitar a su familia y en su estadía inauguró la obra que retrata el ciclo menstrual

Noroeste / Redacción

10/02/2021 | 10:20 AM

"Día uno” es el título de la pintura que la cantante Mon Laferte creó en el Cerro Alegre de Valparaíso hace algunos días, como parte de una visita tuvo en el país a mediados de enero, quedándose en la casa de su madre en el sector.

Desde que llegó a su tierra, la cantautora tenía en mente no sólo descansar, visitar conocidos, dar un par de entrevistas o pasear por la costa -como ella misma ha revelado-, sino que también desplegar una de sus mayores pasiones en uno de los rincones de Chile que mejor conoce. Eso sí, la idea de la pintura callejera la manejó más bien entre su círculo cercano, precisamente para no despertar comentarios adversos, difundió La Tercera.

Mural en el cerro alegre en Valparaíso 😊 mañana les muestro el resultado final ❤️ pic.twitter.com/Rw4pxAQp6U — Mon Laferte (@monlaferte) February 4, 2021

“Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimo en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita, me desmayaba del dolor”, comentó la artista en sus redes sociales al presentar lo que estaba realizando en las calles de la ciudad.

De igual forma, compartió parte del proceso.

“Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno, me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla para seguir pintando a 12 metros de altura”.

En la publicación agregó que había realizado otra obra en el Cerro Cárcel.

Constance Harvey, seremi de Cultura (secretaria regional de cultura), aseguró que la cantante Mon Laferte podría arriesgar una multa por no contar con los permisos necesarios para realizar un mural en el cerro Alegre, considerado como patrimonio de Valparaíso.

Harvey habló con Radio Valparaíso sobre lo sucedido, comentando que la preocupación va más allá de lo subjetivo respecto a si lo considera «bonito o feo». «Desde Valparaíso estamos trabajando con algo super regulado en relación a la afectación de los espacios, sobre todo en los sitios de patrimonio. Entiendo que eso está justo en el límite de un sitio patrimonio o de la zona de amortiguación. En nuestro proyecto que se llama Emerge Valparaíso, nosotros trabajamos con los permisos de los vecinos en un trabajo muy comunitario», dijo la seremi.

Fue en ese sentido que la autoridad tildó a la cantante de individualista y egoísta por realizar el mural llamado Día uno, sin los permisos oficiales, o el de los y las vecinas. El mural forma parte de la exhibición que realizará la artista en galería Bahía Utópica entre el 15 de febrero y el 12 de marzo.

La Seremi agregó que de no contar con los permisos, Mon Laferte podría arriesgar una multa sin importar «que sea una artista reconocida», y que para determinarlo tendrán que consultar al Concejo de Monumentos Nacionales.