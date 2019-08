Diablos Rojos del MÃ©xico amarran liderato de la zona sur en la LMB

BEISBOL

Diablos Rojos del México amarran liderato de la zona sur en la LMB

Derrotan en emocionante encuentro a Pericos del Puebla

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Ante un pletórico estadio Alfredo Harp Helú los Diablos Rojos amarraron el liderato de la zona sur al vencer 3-2 a los Pericos de Puebla en el último juego de la temporada regular 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol. El pitcher triunfador fue Octavio Acosta (12-8), salvamento para Grant Sides (15), la derrota se la llevó Gabriel Arias (3-3). Por la ofensiva escarlata Juan Carlos Gamboa dos carreras producidas.

El México se fue arriba en la pizarra en la parte baja de la segunda entrada, Emmanuel Avila abrió el ataque con sencillo, Jorge Cantú con imparable puso corredores en las esquinas, y Juan Carlos Gamboa con fly de sacrificio por el jardin izquierdo mandó al plato a Ávila con la primera carrera escarlata, después doble de Armando Araiza traería la segunda carrera del México en los spikes de Cantú para poner la pizarra 2-0.

La Pandilla Roja anotaría una carrera más en la cuarta baja, Emmanuel Ávila conectó triple abriendo la ofensiva escarlata, Jorge Cantú recibió base por golpe y Juan Carlos Gamboa con imparable impulsó la tercera anotación escarlata para poner el juego 3-0 a favor de los Diablos.

En la sexta entrada los Pericos rompieron el cero y despertaron del dominio que impuso el abridor escarlata Octavio Acosta, y con fly de sacrificio de Danny Ortiz llegó a home Alberto Carreon con la primera carrera poblana y en la octava entrada sencillo de Antonio Lamas mandó a home a Nick Torres para poner la pizarra final 3-2 a favor de los Diablos Rojos y de esta forma el México aseguró el liderato de la zona sur.

En la novena entrada ingresó al relevo Grant Sides, lo recibió Issmael Salas con imparable, sacrificio de Mario Vega y Sergio Pérez como emergente sin tirarle para el segundo out, Sergio García con dos outs en la pizarra y corredor en segunda se ponchó tirándole para el tercer out de la entrada y el último out del rol regular 2019.

Ahora el México recibirá en el Estadio Alfredo Harp Helú el próximo martes 3 de septiembre el primer juego de playoff frente al cuarto lugar de la zona sur, los Tigres de Quintana Roo.