Diablos Rojos del MÃ©xico saca la escoba a los Tigres en CancÃºn

Diablos Rojos del México saca la escoba a los Tigres en Cancún

Los escarlatas ganan el tercer juego de la serie por pizarra de 6-5

Noroeste / Redacción

CANCÚN._ El México aprovechó la mala salida del abridor de los Tigres, William Oliver, y le cayeron encima con rally de cinco carreras que encaminó a la Pandilla Roja a un triunfo de seis carreras a cinco, además la ofensiva respaldó la labor monticular de Arturo López (1-0) con el tercer salvamento de la temporada para Pedro Beato.

En la primera entrada explotó la ofensiva escarlata, después de sacar el primer out del juego se le vino el mundo encima al abridor William Oliver, Jesús Fabela se embasó con sencillo y Adonis García recibió pasaporte, Oswaldo Arcia con sencillo impulsó la carrera de la quiniela, y dejó la mesa puesta para que David Vidal viniera con su primer cuadrangular de la temporada productor de tres carreras y poner la pizarra en el “Beto” Ávila 4-0 en favor del México.

Iván Terrazas y Emmanuel Ávila ligaron imparables y provocaron la salida del abridor felino William Oliver y el ingreso del veterano Pablo Ortega, Juan Carlos Gamboa recibió bases por bolas para llenar la casa y con rola al campo corto de Carlos Figueroa el capitán Iván Terrazas anotaba la quinta carrera escarlata.

El zurdo Arturo López trajo a raya a la ofensiva de los Tigres, hasta que en el cierre de la cuarta entrada y ya con dos outs en la pizarra vendría Alberto Díaz con jonrón solitario para poner el score 5-1 todavía en favor del México.

En la quinta entrada Adonis García abrió el episodio con cuadrangular para poner la sexta carrera roja en la pizarra.

Los Tigres no dejaron de pelear y la séptima baja armaron un ataque los lanzamientos de tres carreras, después de sacar dos outs y permitir un hit, Víctor Bojórquez removió del montículo a Arturo López y trajo al relevo a Rogelio Martínez, que con wildpitch permitió el avance a la segunda base de Alberto Díaz, Bryan Aragón con sencillo impulsó la segunda carrera de los felinos Ángel Erro con doble ponía corredores en tercera y segunda con dos outs, Jhan Mariñez entró al relevo de Martínez, y con imparable de Rubén Sosa la novena de bengala ponía el juego 6-4 todavía en favor del México.

En la novena baja entró al relevo el cerrador escarlata Pedro Beato para bajar la cortina y preservar la ventaja escarlata, aunque todavía los felinos tuvieron una reacción final y después de un out Yosmany Guerra conectaba doble, Bryan Aragón con infieldhit ponía hombres en las esquinas, Ángel Erro con imparable ponía la pizarra 6-5, Rubén Sosa sacó línea brava a las manos del Emmanuel Ávila para el segundo out de la entrada, y Justin Greene era dominado con rola a segunda para sacar el out 27, y que Pedro Beato mantuviera la ventaja de 6-5 y completar la limpia sobre los Tigres.

Por el México lanzaron Arturo López (6.2 IP, 2 CL, 6 H, 2 BB, 1k), Rogelio Martínez dos bateadores con dos hits y dos carreras limpias, Jhan Mariñez (1.1 IP, 2 K) y Pedro Beato (1.0 IP, 1 CL).

Los Diablos Rojos regresan a casa para recibir la visita de los Piratas de Campeche y Olmecas de Tabasco.

