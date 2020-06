Diagnostican cÃ¡ncer al legendario corredor de los Broncos, Floyd Little

Diagnostican cáncer al legendario corredor de los Broncos, Floyd Little

Un ex compañero hizo público el diagnóstico tras crear una página para ayudar a Little y a su familia con los costos del tratamiento

Noroeste / Redacción

31/05/2020 | 10:47 AM

Floyd Little, miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional conocido como “The Franchise’’ durante su carrera con los Denver Broncos, ha sido diagnosticado con cáncer.

Un ex compañero de Little en Syracuse, Pat Killorin, hizo público el diagnóstico tras crear una página en GoFundMe llamada “Friends of Floyd’’ para ayudar a Little y a su familia con los costos del tratamiento. En la página, Killorin dijo “sin duda se trata de la lucha más difícil de su vida’’.

Little, de 77 años de edad, fue enaltecido al Salón de la Fama como parte de la Clase del 2010. Un tres veces All American en Syracuse, Little también forma parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Colegial.

Siempre una presencia vibrante en muchas reuniones de los Broncos a lo largo de los años, Little se ha convertido en un regular en las recientes ceremonias de enaltecimiento en Canton, también. Ha participado en el programa “Hear from a Hall of Famer” del recinto, ofreciendo charlas a con estudiantes.

“Me siento tan bendecido con todo, y hasta donde pueda seguiré regresando [a Canton], y siempre esperaré ver a más Broncos aquí, conforme pasen los años’’, dijo Little en el verano pasado cuando Champ Bailey y el ex propietario de los Broncos, Pat Bowlen, fueron enaltecidos. “El futbol americano me ha dado tanto y siempre intentaré dar de regreso a los jóvenes que necesitan de nuestra ayuda’’.

Little, quien fue el sexto recluta del draft AFL-NFL de 1967 para los Broncos, jugó nueve campañas en Denver acumulando 6 mil 323 yardas con 43 touchdowns. Esos años formativos de la franquicia de los Broncos --uno de los equipos originales de la AFL en 1960-- fueron a menudo complicados sobre el campo, con Little brillando para un equipo que no calificó a playoffs.

Los Broncos finalizaron con marca ganadora solamente dos veces en la carrera de Little --en 1973 y 1974--, pero él fue elegido al Pro Bowl en cinco ocasiones.

Entre el 2011 y 2016, Little laboró para el departamento atlético de Syracuse y en la primavera del 2016, recibió un doctorado honorario de la institución.

(Con información de ESPN)