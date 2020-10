Diana Golden revela que Alfredo Adame le sacó una pistola y el motivo por el que se divorciaron

‘Me decía ‘te voy a matar’. Y yo así aterrada nomás lloraba y no me mató; lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes disque para sentar un departamento que había comprado en Paseos de Taxqueña’, contó la actriz

Sinembargo.MX

MÉXICO (EinEmbargo).– Una nueva agresión de Alfredo Adame salió a la luz este fin de semana pues Diana Golden, quien estuvo casada en su juventud con el conductor, reveló que la amenazó con una pistola.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante durante El minuto que cambió mi destino, la actriz compartió que, tras su fugaz boda, ella no dormía con Adame. Cada quién vivía en una recámara aparte. No obstante, tras dos semanas de matrimonio, ella decidió intentar acercarse al también político. Y ahí fue cuando “comenzaron los problemas”.

“Llega a la casa, yo estaba dormida y él llega borracho. Me empezó a romper la ropa, me sacó su pistola. Siempre anda con pistola. Me dice ‘Te largas de la casa’. Y me metió una pistola en la boca, externó”.

“Me decía ‘Te voy a matar’. Y yo así aterrada nomás lloraba y no me mató; lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes dizque para sentar un departamento que había comprado en Paseos de Taxqueña… yo era capaz de lo que sea con tal de salir de ahí con vida. Entonces acabé yo en pijama, descalza en la casa de otra sobrecargo, amiga de él. Al otro día ella me prestó unos pants, unas chanclas y fuimos a poner la demanda. Le hablé a mi mamá, a mi papá, a don Gregorio Walerstein, el zar del cine mexicano, y don Gregorio se hace cargo, mete a sus abogados y es quien me divorcia”, dijo Diana Golden.

Golden añadió que además le robó un anillo de diamantes que le había heredado su mamá, sin embargo optó por no pelearlo a pesar de que pidió apoyo de las autoridades por temor a perder la vida.

Aseveró que la adicción con el alcohol que tenía Alfredo Adame, era grave, a tal grado que llegó a robarse las botellas de vino de los vuelos de Aeroméxico, donde trabajaba como piloto.

La actriz recordó que el polémico conductor empezó a celarla, a comportarse posesivo y le decía que ella hacía lo que fuera para que los hombres voltearan a verla.

A pesar de que Diana Golden y Alfredo Adame estuvieron casados hace más de treinta años, esta historia sigue vigente porque él en varias ocasiones la ha tachado de infiel.