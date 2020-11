Diana Plata, enfermera de área Covid en Culiacán, es sorprendida con festejo por su cumpleaños

Ley Diana Plata López es una enfermera adscrita al Hospital General de Culiacán quien atiende pacientes con Covid-19

Karen Bravo

Aunque la pandemia de Covid-19 ha cambiado la forma como la sociedad sobrelleva algunos días, no impidió que la enfermera Ley Diana Plata López fuera festejada en su cumpleaños.

Leidy, como la llaman de cariño sus compañeros, salió del área Covid donde cubrió la jornada de la noche atendiendo pacientes en el Centro de Atención, Diagnóstico y Cuidados Intensivos para pacientes Covid en el "viejo" HGC de Culiacán "Dr. Bernardo J. Gastélum".

La tarde de este lunes, sus compañeros la felicitaron y adornaron con cotillón y globos el vestíbulo del Centro de Atención, Diagnóstico y Cuidados Intensivos (CADCI) para Pacientes COVID-19 en el Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” donde ella trabaja.

Sus compañeros y familiares aguardaban su salida al finalizar su turno, juntos entonaron las mañanitas.

"Me encantó mi serenata de cumpleaños. Sé que no debió ser fácil ocultar la sorpresa pero aprecio este maravilloso detalle que organizaron mis compañeros y mi familia para mí. Todavía no puedo creer que lograran engañarme de esta manera, pero no importa, porque a partir de hoy amo más las sorpresas", expresó Leidy.

"No soy de emocionarme por mi cumpleaños pero en esta ocasión fue increíble la sorpresa que me prepararon, y no solamente me hizo feliz sino que estoy más convencida de que la mejor medicina es el amor. Gracias, gracias por mover cielo, mar y tierra para hacerme feliz, dijo mientras con un gesto abrazó todas las almas que pudo a la distancia", añadió.

Es festejo fue publicado en la cuenta oficial de Facebook del Hospital General de Culiacán.