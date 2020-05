Dice Alcalde de CuliacÃ¡n que de poco serÃ¡ la reapertura del Centro de la ciudad

Dice Alcalde de Culiacán que de poco será la reapertura del Centro de la ciudad

Jesús Estrada Ferreiro descartó que el transporte urbano de momento vuelva a acceder a las calles del Centro, pero algunos locales podrían abrir a partir del primero de Junio

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Hasta que finalice mayo el Centro de la ciudad permanecerá cerrado, tal y como se encuentra ahora, en junio se abrirá, pero será de manera gradual, informó Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal.

Cuestionado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de dar acceso al Centro, el primer Edil descartó esa idea, será hasta junio cuando se valore abrir una parte, pero no será tal y como estaba antes de la pandemia de Covid-19.

"El Centro de la ciudad cuando menos al día último de mayo no se abre, y cuando se abra seguramente se va a abrir gradualmente y sin la entrada de camiones urbanos por lo pronto", señaló el Alcalde de la capital sinaloense.

"El centro cuando lo abramos va a ser gradual, vamos a abrir quizá una calle de oriente a poniente y en sentido contrario, y otra de norte a sur y sur a norte, las principales para que no haya más aglomeraciones", detalló.

El morenista recalcó que no se planea en un futuro cercano que los camiones puedan ingresar de nuevo al Centro, además explicó que para poder ingresar al primer cuadro de la ciudad, será necesario tomar las medidas necesarias para evitar propagar el virus.

"Se limitará el transporte urbano en el centro mientras pase la contingencia, trataremos de que las personas que vayan al centro vayan con cubrebocas y todas las medidas sanitarias indispensables, algo así como un 'cuoto' donde digamos ´tú entras aquí a uno comercio con cubrebocas si no no entras'", mencionó.

"El centro en total va a ser una especie de comercio único, donde nadie va a poder entrar sin cubrebocas y nadie va a poder andar sin las medidas de seguridad sanitarias, es una buena medida, creo yo", añadió.

Sobre la reactivación de algunos lugares de esparcimientos, Estrada Ferreiro señaló que de momento no se tiene planteado reabrirlos de nuevo, pero ejemplificó con la hipotética apertura del Parque 87, que sería con las debidas limitaciones.

"En los parques, el 87, los podemos abrir como en las riberas, y al abrirlos, que no estoy diciendo que lo abrimos ya, cuando lo abramos, va a ser limitándolos a la presencia en el parque a la estancia, no hacer uso de los aparatos ejercitadores porque pueden estar contaminados, vamos a clausurar los aparatos transitoriamente para que nadie los use".