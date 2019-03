Dice Alcalde de CuliacÃ¡n que es campaÃ±a de cuatro personas los que estÃ¡n en contra de su administraciÃ³n

Dice Alcalde de Culiacán que es campaña de cuatro personas los que están en contra de su administración

El presidente Jesús Estrada Ferreiro sostiene que la mayoría de la ciudadanía en Culiacán lo apoya

Antonio Olazábal

CULIACÀN._ Jesús Estrada Ferreiro afirmó que no son más de cuatro personas las que están activamente contra su gobierno.

Sostuvo que la mayoría de la ciudadanía en Culiacán.

Cuestionado sobre la entrevista de María Inés Pérez Corral, ex dirigente de Morena en Culiacán, sobre que dentro del partido se está fraguando un juicio político contra el Alcalde, Estrada Ferreiro se limitó a no hablar sobre ella, ni abundar mucho sobre el tema.

"No quiero hablar de esa señora yo, está mal... campañas de quién, ¿De cuatro personas?".

--¿No le teme a esas cuatro personas?

"No, nada, que llegue al congreso no me importa... yo no estoy haciendo las cosas mal".

El Alcalde sostuvo que él siente que la mayoría de la ciudadanía de Culiacán lo respalda, y que no teme que llegue una iniciativa de juicio político al Congreso del Estado, ya que él no está haciendo las cosas mal.

Ayer, Sandra Martos Lara, Síndica Procuradora del Ayuntamiento, compartió que si la ciudadanía busca realizar un juicio político contra Estrada Ferreiro, se está en toda la libertad de hacerlo, así como a cualquier funcionario público.

"Si es necesario, o lo consideran los ciudadanos, inclusive, el mismo partido y quien sea necesario que se tenga que hacer, que se haga, yo en eso no tengo nada qué decir, si es necesario que se ejerza ese juicio, que se haga", señaló.

Se turna a la Comisión de Honor caso de policías que participaron en pedida de mano

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, informó que el que policías municipales se hayan prestado para una pedida de mano de una pareja no es algo correcto.

En redes sociales se viralizó un video donde elementos de la policía Municipal bajan de una unidad a un joven y lo esposan; sin embargo, todo fue un montaje para que el presuntamente detenido le propusiera a su novia matrimonio.

Estrada Ferreiro criticó el hecho, y mencionó que el caso ya se turnó a la Comisión de Honor y Justicia para determinar qué sanción se les podría dar a los elementos municipales.

"Tengo información del Secretario de Seguridad Pública de que es un video viejo, de hace más de un año, no obstante, que sea viejo pues, son policías municipales, están identificados ya, se está investigando internamente, se puso a disposición de la Comisión de Honor y Justicia para ver lo que procede... no es correcto lo que están haciendo", explicó.