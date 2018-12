Dice AMLO que no asistiÃ³ a funeral de Martha Erika y Moreno Valle por acusaciones falsas en redes

Dice AMLO que no asistió a funeral de Martha Erika y Moreno Valle por acusaciones falsas en redes

Asegura el Presidente que prefiere no caer en las provocaciones de un grupo mezquino que ha creado en redes sociales un ambiente en su contra

noroeste.com

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no asistió al funeral de la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y del Senador Rafael Moreno Valle Rosas, debido al "ambiente" creado en las redes sociales por un "grupo mezquino" y "neofascistas", que están "muy enojados por el triunfo de su movimiento", cuyas acusaciones en su contra son "falsas y ridículas".

Al ser cuestionado sobre las modificaciones en su agenda tras el accidente en Puebla y la campaña en su contra, el Presidente López Obrador dijo que no modificará nada en sus actividades "porque el que nada debe nada teme, y el que lucha por la justicia no debe de temer".

"Hay llamarle al pan pan y al vino vino. Hay un grupo muy mezquino que ayer en redes sociales comenzaron a crear un ambiente. Por eso también hubieron expresiones de protesta en el acto que se hizo en Puebla y expresiones en contra de la secretaria de Gobernación [Olga Sánchez Cordero]", indicó el Presidente de la República.

"Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos decidí no caer en ninguna provocación y esperar al día de hoy para informarles", señaló el mandatario nacional, quien abundó que dichas grupos actúan bajo el anonimato, bajo la consigna de que la calumnia "cuando no mancha tizna, pero no van a manchar ni a tiznar".

"No me gusta andar por las ramas, la verdad había un ambiente que crearon ex profeso lo conservadores de siempre, no todos, los de la derecha, que actuaron de manera muy mezquina. Además de ser hipócritas y corruptos, también son mezquinos", dijo López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Nosotros no somos represores. Luchamos por un cambio por la vía pacífica y vamos a lograr el cambio, por el camino de concordia, nunca actuaríamos en contra de nadie por cuestiones de principio e ideales, esto tiene que ver con adversarios", dijo López Obrador.

"Son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos. No lo van a lograr", aseveró el Presidente, quien abundó que existe una campaña "de mala fe" en su contra, por medio del uso de bots en redes sociales, por lo que, dijo, investigarán quiénes son las "lacras" que lanzaron dicha campaña en su contra.

"No lo lograrán porque la mayoría de los mexicanos esta consiente de lo que está sucediendo, deben de entender que la mentalidad del pueblo de México está cambiando. Pueden implementar este tipo de campañas sucias en redes sociales y medios, pero no pasará a más y además ayudan también a exhibirlos a mostrarlos cómo son, repito son mezquinos, por eso vamos a seguir hablando el tiempo quesea sobre este tema", abundó.

El Presidente de la República comentó que se encontraba en su casa, casi por iniciar su comida, cuando recibió la noticia del accidente aéreo en Puebla, "por lo que decidí subir un mensaje a mis redes sociales para que el gobierno en su conjunto actuara en efecto".

Agregó que el Gobierno Federal estuvo presente a través de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, y el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

También aseguró que en el momento que recibió la información la hizo pública y que tuvo la oportunidad de hablar con el padre de Moreno Valle y expresarle sus condolencias. Añadió que hizo el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre las causas de la tragedia.

"Vamos a presentar en su momento, y para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero de reconocido prestigio para que presente un dictamen que vamos a dar a a conocer al pueblo de México en su momento. No se va a ocultar absolutamente nada", indicó el mandatario nacional

El Presidente señaló, también, que se hizo una solicitud a una agencia de Estados Unidos especializada en analizar las causas de estos accidentes, sin embargo hay una situación de paro en el Gobierno estadounidense, por lo que se está esperando a que esto se resuelva.

añadió que la zona donde ocurrió el desplome del helicóptero está acordonada y a cargo del Ejército, y así se va a mantener hasta que los peritos hagan la valoración correspondiente. López Obrador, dijo, además, que es posible extraer información de la caja negra a pesar de que esta no es contra incendios; sin embargo, no se sabe aún, con certeza, sobre una fecha posible sobre el dictamen final de la investigación.

"Lo que quiero dejar de manifiesto es que hay por parte del gobierno la disposición de que se conozca toda la verdad, no vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia", aseguró el mandatario nacional.

Reiteró que no se va a ocultar absolutamente nada y se ha estado actuando en colaboración con las autoridades de Puebla desde los primeros minutos en que se dio a conocer el desplome del helicóptero. Además, señaló que hay una acción coordinada con las autoridades locales y que el encargado de la Fiscalía General de la República ha estado en comunicación con el Gobierno de Puebla.