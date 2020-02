Dice Estrada Ferreiro no meterse en elecciÃ³n sindical del Ayuntamiento de CuliacÃ¡n; afirma no le importe quiÃ©n gane

Dice Estrada Ferreiro no meterse en elección sindical del Ayuntamiento de Culiacán; afirma no le importe quién gane

Cuestionado sobre el proceso de elección de la nueva Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, el Alcalde señaló que quien gane, tendrá que trabajar en conjunto con él

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro afirmó que no le importa qué planilla gane la Secretaría General del Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culicán, gane quien gane, él trabajará con ellos.

Actualmente hay 14 planillas contendientes por la Secretaría General del Stasac, sin embargo ya hay polémica en el proceso, debido a que ya se presentó una queja contra David Alarid Rodríguez, actual líder del sindicato, quien busca reelegirse con la planilla roja.

Este recurso se presentó el pasado 12 de enero por Vladimir Cebreros Osuna, integrante de la planilla tinta, quien fundamentado en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios, sostuvo que el actual Secretario General no puede participar en la contienda, dado que de acuerdo al artículo 103 de esta ley, están prohibidas las reelecciones dentro de los sindicatos en Sinaloa.

Cuestionado sobre este tema, el Alcalde de Culiacán sostuvo que son temas del sindicato, y que él no se meterá en eso, sólo se dedicará a trabajar con la persona que gane.

- ¿Qué opina sobre la posible impugnación a la reelección de Alarid?

"¿Impugnación? ¿Ya ganó?"

- No, están pidiendo que no se pueda volver a reelegir.

"Esos son problemas sindicales, eso que lo manejen ellos, yo no me meto en eso, a mí no me importa quién gane, el que gane va a trabajar como debe de trabajar y se acabó".

El morenista detalló que ya les externó a los participantes de esta contienda qué es lo que pueden y no pueden hacer con los trabajadores del Ayuntamiento.

"Ya ayer hablé con ellos, con los lideres de planillas, y pueden entrar a las oficinas a saludar a la gente, no pueden reunirla, no pueden sacarlos de la oficina a la hora de trabajo, ese fue el acuerdo que tomamos".