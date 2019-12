Dice Gobernador que aguinaldos de trabajadores del estado ya estÃ¡n asegurados

Dice Gobernador que aguinaldos de trabajadores del estado ya están asegurados

El pago de esa prestación es sagrada, señala Quirino Ordaz Coppel, por eso es que se les garantiza a los trabajadores el pago a tiempo

José Abraham Sanz

SANALONA._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló esta mañana que los aguinaldos de los trabajadores del estado ya están asegurados.

La confirmó surge después de que instituciones educativas como la de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya reveló que no cuenta con recursos para abarcar esta prestación para sus empleados.

“Sí están garantizados, para mí el aguinaldo es sagrado. Lo más importante que hay en la vida personal, familiar, de negocios de mi familia y aquí en el gobierno siempre han sido los aguinaldos. El aguinaldo es algo que la gente espera, no se puede jugar con el aguinaldo, no le puedes fallar a la gente en eso porque ya hicieron previsión, ya planearon que con eso van a hacer algunas compras o regalos, o presentes, ayudas para la familia o simplemente para el gasto navideño”, expresó.

El mandatario estatal, quien encabezó un inusual acto de entrega de motores y lanchas para pescadores de la presa en las inmediaciones de esta ciudad, dijo además que en el presupuesto de 2020 se ajustará cinturón para priorizar lo realmente importante.

“Hay que ajustarse mucho el cinturón, con mucha disciplina, con orden y priorizando realmente lo importante, las obras que merezcan la pena como es el tema hidráulico, los drenajes, creo que es hacia donde tenemos que enfocar mucho la atención y la prioridad”.

Ordaz Coppel recordó que para el próximo año, se busca un presupuesto por encima de los 55 mil millones de pesos.

“Pero qué significa el presupuesto, para que luego la gente no piense que 55 mil suena muy bonito el número, pero gran parte es gasto operativo, es nómina en educación, en salud, participaciones federales, todo lo que es el gasto de sostenimiento del gobierno”, explicó.

“El gobierno es muy grande, está obeso, entonces hay que atenderlo y por eso necesitamos ajustar, meter mucha disciplina para buscar tener capacidad de seguir invirtiendo en la gente”.

También dijo que actualmente necesita alrededor de mil 500 millones de pesos porque es el déficit que tiene el estado por los recursos que destinaron desde sus arcas a educación y a salud, que al final le correspondía a la federación.

La gente, irresponsable por difundir noticias falsas: Quirino

El mandatario también charló con los medios sobre los rumores que provocaron ayer una fuerte movilización policial y que por momentos hizo revivir a la ciudadanía el terror de lo ocurrido el 17 de octubre pasado, cuando grupos de personas civiles armadas se enfrentaron con las fuerzas del orden tras el operativo fallido de detención de unos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

“Es gente irresponsable, es gente que realmente no mide las consecuencias, no saben realmente los efectos; se les hace muy fácil, abusan, se aprovechan de las redes. Lo que es clave es que la gente, la ciudadanía a lo que tiene que atender es a las fuentes oficiales porque somos quienes decimos lo que es y lo que no es. Para nosotros lo más importante es estar cerca de la gente y además por eso hubo una reacción inmediata ayer de vigilancia, de atención y de información”, opinó.

“Porque la gente juega con las emociones, no se dan cuenta de ese gran daño que se hace. También hay que ver las lecciones de todo esto, el abuso que se hace de las redes y de que la gente no haga caso a todo lo que ahí se maneja porque ya ven cómo exageran”.