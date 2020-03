Dictamina el Congreso Ley de Obras PÃºblicas

Sacan Ley de la congeladora

Dictamina el Congreso Ley de Obras Públicas

La Ley tenía dos años en espera, por dudas de las y los integrantes de las comisiones, como la figura de testigos sociales y el tema de la empresa Preecasin

América Armenta

CULIACÁN.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Comunicaciones y Obras Públicas se reunieron para dictaminar la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, que pasará al pleno para discusión y votación. Esta Ley tenía dos años en la congeladora, por dudas de las y los integrantes de las comisiones, como la figura de testigos sociales y el tema de la empresa Precasin.

Con el dictamen aprobado de manera unánime en Comisiones Unidas se busca que se fortalezcan la transparencia en la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, fue aprobado de forma unánime en comisiones unidas.

Para que este dictamen se contó con la participación de constructores de diferentes ciudades de la entidad, transportistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de transparencia en procesos públicos y lucha contra la corrupción.

El dictamen estipula que se modifica la forma de realizar la obra pública por administración directa, limitando a Preecasin sólo a labores de conservación y mantenimiento, así como para los casos de urgencia que sean derivados de caso fortuito, fuerza mayor o fenómenos naturales. Ya no hará obra nueva como venía ocurriendo desde la modificación de la ley en 2017 que permitió que Quirino Ordaz Coppel usara la empresa para construir obras y quitara el tope de los recursos a usar por la misma.

De aprobarse en el pleno, ya no se podrá realizar la invitación a tres empresas como se hacía, sino que sólo quedarán los procedimientos de licitación y adjudicación directa, ya que consideraban la primera como una estrategia para entregar contratos de manera discrecional, abusando de esa medida y sin poder justificarla.

Los testigos sociales que, de acuerdo con la Diputada Presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Flora Isela Miranda Leal, era una de las cuestiones en las que no se avanzaba en la dictaminación, pues aseveró que quienes integran las comisiones dictaminadoras desconocían o no tenían claro cómo funcionaban estas figuras, no solo seguirán vigilando los procesos, sino que se aumentaron sus funciones en pro de mejores y más transparentes procedimientos.

Los testigos sociales tendrán atribuciones de fuerza vinculatoria a las resoluciones que emitan en sus dictámenes sobre los procedimientos de licitación, además de poder participar en todos los procesos.

También se pide que Gobierno del Estado entregue un plan anual el programa anual de obra pública y que este incluya las obras a contratar y las obras a ejecutar por administración directa y será autorizado por el Congreso del Estado y por los cabildos municipales, para que se constate que estén los proyectos ejecutivos completos, los derechos de vía liberados en su caso, permisos y autorizaciones necesarias.

Votaron a favor quienes integran la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas: Flora Isela Miranda Leal, Édgar Augusto González Zatarain, Karla de Lourdes Montero Alatorre, Elva Margarita Inzunza Valenzuela y José Rosario Romero López. Y por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación: Horacio Lora Oliva, Ana Cecilia Moreno Romero, Édgar Augusto González Zatarain, María Victoria Sánchez Peña y Flora Isela Miranda Leal.

Un Comité de Obras

Se buscará conformar un Comité de Obras en cada municipio, quienes lo integren tendrán una duración de dos años dentro del comité de obras y serán elegidos por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, que revisará los perfiles para que estén en este cargo.

El presupuesto de cada obra pública deberá publicarse en el sistema Compra Net-Sinaloa y los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán por regla general a través del procedimiento de licitación pública.

Qué incluye el dictamen de Ley de obra pública

Un dictamen que fortalece los mecanismos de transparencia en la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, fue aprobado de forma unánime en comisiones unidas del Congreso del Estado; se trata de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y esto es lo que incluye.

* Se modifica la forma de realizar la obra pública por administración directa, limitando a Preecasin sólo a labores de conservación y mantenimiento, así como para los casos de urgencia que sean derivados de caso fortuito, fuerza mayor o fenómenos naturales

* Desaparece la figura del procedimiento a tres empresas quedando solamente los de licitación y adjudicación directa.

* Se amplían las funciones de los testigos sociales dándole atribuciones de fuerza vinculatoria a las resoluciones que emitan en sus dictámenes sobre los procedimientos de licitación

* Se plantea que las obras públicas estén incluidas en el programa anual de obra pública, el cual deberá contener dos rubros: las obras a contratar y las obras a ejecutar por administración directa y será autorizado por el Congreso del Estado y por los cabildos municipales, corroborándose que se cuente con los proyectos ejecutivos completos, los derechos de vía liberados en su caso, permisos y autorizaciones necesarias

* El programa anual de obra pública contenido en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que se presente al Congreso del Estado, precisará la inversión, el lugar, el origen de los recursos de la misma, así como el plazo previsto para su ejecución.

* El presupuesto de cada obra pública deberá publicarse en el sistema Compra Net-Sinaloa.

* Habrá un Comité de Obras en cada municipio estará integrado también por tres ciudadanos propuestos por asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas

* Los integrantes serán elegidos por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción

* Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán por regla general a través del procedimiento de licitación pública

* Las instituciones garantizarán para todos los participantes los mismos requisitos y condiciones en los procedimientos de contratación

* El procedimiento para la presentación y apertura de las propuestas en el que podrán intervenir los interesados, se realizará en sesión pública grabada y publicitada en vivo electrónicamente

* Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad del contratista, en periodos máximos de siete días hábiles contados a partir de la fecha de corte para el pago de las estimaciones que se hubieren fijado en el contrato, con el fin de garantizar el flujo financiero y continuidad de la obra.