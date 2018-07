Dictan prisión preventiva al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por secuestrar a asambleísta - Noroeste

Dictan prisión preventiva al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por secuestrar a asambleísta

Correa Delgado que reside en Bélgica desde hace un año, debía haberse presentado ante el CNJ ecuatoriana, pero en su lugar decidió hacerlo en el Consulado de su país en Bruselas

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aceptó este martes, la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Organización de la Policía Internacional (Interpol), el arresto y extradición de Rafael Vicente Correa Delgado, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito, ayer lunes.

La jueza Daniella Camacho dictó la prisión preventiva para el ex mandatario ecuatoriano en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron Correa Delgado -cuyo período presidencial fue del 15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017- el pasado 18 de junio, tras ser vinculado penalmente al caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

Correa Delgado que reside en Bélgica desde hace un año, debía haberse presentado ante el CNJ ecuatoriana, pero en su lugar decidió hacerlo en el Consulado de su país en Bruselas. Ante ello, durante la audiencia de este martes, la jueza aceptó la petición del fiscal General encargado, Paúl Pérez.

El intento de secuestro del exasambleista se produjo en Colombia, en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido por cerca de hora y media, tras lo cual fue rescatado.

Sin embargo, el expresidente, que no descarta pedir asilo en Bélgica u otro país, asegura que no existen pruebas y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática. En declaraciones a los medios tras salir de la audiencia, Balda anunció que iniciará una campaña para convencer a los Gobiernos europeos de que no le den asilo a Correa Delgado.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Agradezco a tod@s sus muestras de solidaridad ante este nuevo y grave atropello a la justicia y mis derechos.<br>Yo estoy bien. No se preocupen.<br>Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así JAMÁS prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica.</p>— Rafael Correa (@MashiRafael) <a href="https://twitter.com/MashiRafael/status/1014274319000702977?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de julio de 2018</a></blockquote>

