Didi Gregorius se amarra por un año con Filis

Los Filis de Filadelfia han firmado al campocorto Didi Gregorius por un año, el equipo anunció el viernes.

El acuerdo que es por una temporada y 14 millones de dólares, de acuerdo con múltiples informes.

Después de dos temporadas con WAR de 4.0 o mejor, versión FanGraphs, Gregorius se vio limitado en el 2019 por una cirugía Tommy John y disputó apenas 82 juegos.

El curazoleño de 29 años se había convertido en una presencia fija para los Yanquis de Nueva York en las paradas cortas como reemplazo de Derek Jeter, pero en el 2019 su promedio de bateó bajó 30 puntos y su fWAR terminó por debajo de 1.0.

Thank you for everything, @DidiG18! Best of luck in Philly 💙⚔️ pic.twitter.com/G263DyHHNB