FUTBOL

Diego Armando Maradona afirma que hay jugadores mexicanos que juegan como en Europa

'El Pelusa' dice que no candidatea a nadie para el Tricolor y que no caerá en confianza en su semifinal ante Mineros

Noroeste / Redacción

Diego Armando Maradona volvió a hablar de la Selección Mexicana y del futbol mexicano en general. El timonel de Dorados cree que si se le deja trabajar a Gerardo Martino y los dirigentes no le dictan qué hacer, el Tricolor puede trascender porque se trabaja parecido a Europa.

"Yo te puedo decir que entreno jugadores mexicanos con una calidad impresionante, con unas ganas de querer llegar muy lindas. Yo no tuve otro equipo, pero en este hay jugadores mexicanos que entrenan como entrenan en Europa, juegan como juegan en Europa, meten como meten en Europa", comentó.

"Te puedo asegurar que el futbol mexicano, con el 'Tata' viendo todo, puede ser una gran Selección Mexicana ayudado por los dirigentes. Que no empiecen con que 'el Tata esto, el Tata lo otro'. Tranquilos, vamos a dejar contenta a la gente, déjenlo que elija el 'Tata'".

"El Pelusa" alabó el trabajo de dos jugadores destacados bajo sus órdenes: Julio Nava y Alonso Escoboza, y aunque sabe que es difícil que los convoquen, espera que esas cualidades puedan crecer en México.

"Creo que en México, a mi me sorprendió el ida y vuelta de pasar la línea de la pelota, que es fundamental hoy en el futbol, de jugadores hábiles. Te marco Escoboza, te marco Julio Nava, si los sabes llevar, te llevan a un juego muy limpio. No todo roce, la pelota arriba a ver qué pasa. No estoy candidateando a nadie, no he hablado con el 'Tata', no lo he felicitado personalmente, ya lo haré próximamente".

Por último, el argentino negó sentirse en la Gran Final del Ascenso MX tras imponerse en la Semifinal de Ida 3-1 a Mineros porque: "Si hoy creemos que estamos clasificados, estamos totalmente equivocados".