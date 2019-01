Diego Armando Maradona dice que volverÃ¡ a Sinaloa el prÃ³ximo miÃ©rcoles

Diego Armando Maradona dice que volverá a Sinaloa el próximo miércoles

El timonel del Gran Pez así lo informó en entrevista en su natal Argentina

Noroeste / Redacción

El director técnico de Dorados de Sinaloa, el argentino Diego Armando Maradona, informó que regresará a Culiacán el próximo miércoles para reportarse con el Gran Pez.

En entrevista para el programa ‘Intrusos’, de su natal Argentina, el timonel del club sinaloense dio a conocer su retorno a tierras sinaloenses, aunque previamente ya se sabía que el estratega recibirá el alta médica el lunes y a partir de ahí se definirá su fecha de regreso a México.

El ex jugador pasó en Buenos Aires las fiestas decembrinas con su familia y tenía proyectado regresar los primeros días de enero con Dorados, pero tras hacerse unos exámenes médicos de rutina se le detectó un sangrado estomacal, por lo que tuvo que ser operado la semana pasada de una hernia umbilical y como consecuencia su regreso a Sinaloa se postergó.

Hasta el momento, Dorados sólo ha disputado un partido en la Liga de Ascenso MX ante Celaya, donde cayó por un gol a cero en su propio patio el pasado sábado 5 de enero.

Días más tarde se suspendió el partido de Copa MX ante Zacatepec y el de liga de la jornada 3 ante Juárez FC por el mal estado de su cancha. El miércoles debutó en Copa con un triunfo de 3-1 sobre Gallos Blancos del Querétaro.

Habla de su separación de Oliva

Diego Maradona dio en el mismo programa detalles de su conflictiva separación de Rocío Oliva.

“Tiene firmado un papel que está totalmente en cana. Por más que esté en Punta del Este o en Punta Chica. Rocío está fuera de mi vida totalmente. Está con los abogados y yo no soy un pegador pero era para arrancarle la cabeza...”, señaló.

“Rocío me hizo de todo. Entonces ahora termino acá, llamó a (Matías) Morla. Obvio que se fue a Punta Del Este con plata mía. La casa me la quedó yo. Si vive la familia lo lamento. Si no sabés mantener a tu hija a raya y darle un buen escarmiento...”, siguió firme.

Y añadió convencido: “Lo que está muerto, está muerto. El amor está muerto. No me tienta volver con Rocío. No me despierta nada. ¿Sabés hace cuanto que duermo solo? En Dubai ya dormía solo. Ya estaba terminado todo. Salía y se sacaba fotos para mostrarle a sus amigos, me robaba cosas. Rocío está muy mal de la cabeza”.

Diego también habló de su paternidad con Dieguito, el hijo de Verónica Ojeda.

“Vivió solo y de eso soy culpable. No tengo excusas para nada. El boludo fui yo”.