FUTBOL

Diego Armando Maradona podría volver a dirigir; Gimnasia lo busca porque son ‘Maradonianos’

‘El Diez’ dejó Dorados de Sinaloa por recomendación médica y está listo para volver

Noroeste / Redacción

Diego Armando Maradona está cerca de volver a dirigir con Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo que significaría su retorno a la Liga de su país como DT, 24 años después.

El propio Maradona se dijo listo para volver a la banca del Lobo, como se le conoce a Gimnasia, luego de dejar a los Dorados de Sinaloa por problemas de salud y una operación de rodilla de la que todavía se recupera.

Maradona estaría en las últimas negociaciones con el presidente del club, Gabriel Pellegrino, por lo que incluso este miércoles podría confirmarse la llegada del Diez al conjunto platense que buscará la permanencia en la Primera División de Argentina.

“Con la gente de Gimnasia yo ya tuve contacto con ellos, ahora yo no hablé con nadie, con nadie, pero que me haya puesto otra vez por mis logros lejanos o porque por ahí son Maradonianos, es una cosa muy linda, muy tierna que me llega al corazón”, expresó en un video publicado en las redes de su abogado, Matías Morla.

Apenas en junio, Maradona dejó a Dorados en el Ascenso MX al cumplir un año al frente del equipo, mismo que dejó por la mencionada operación. Tras su salida, su lugar fue tomado por José Guadalupe Cruz.

El video termina con el Pelusa mostrando que puede caminar, mientras Morla le dice que está para dirigir, mientras el Diez suelta la frase: “a la gente del Lobo... acá (llevándose el puño al corazón)... acá”.

La última vez que el Diego dirigió a un club de Argentina fue en 1995, cuando estuvo al frente de Racing, un año después de su debut como entrenador, con el modesto Deportivo Mandiyú.