FUTBOL

Diego Armando Maradona se iría de Gimnasia y Esgrima La Plata, en el balompié argentino

'El Pelusa' ha dirigido hasta el momento ocho encuentros, con apenas tres triunfos

Noroeste / Redacción

La era de Digo Armando Maradona en el Gimnasia y Esgrima La Plata está por terminar. Este lunes anunció a sus jugadores que dejaría el conjunto argentino.

Después de dirigir el entrenamiento, el Diego habló con los jugadores y les informó la decisión, ya que por lealtad al presidente Gabriel Pellegrino, quien no continuará en el cargo decidió dejar al equipo.

Aunque los jugadores le pidieron que terminara el año y dirigiera los últimos tres encuentros (Arsenal, Banfield y Central de Cordoba), Maradona no aceptó y estaría haciendo oficial su salida en cualquier momento.

“Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país, si él no sigue, yo no sigo”, habría comentado a sus jugadores.

Maradona tendría una última plática con los candidatos a la presidencia, pero de no llegar a un acuerdo saldría del equipo.

El entrenador argentino dirigió 8 encuentros, de los cuales solo ganó 3 y perdió 5.

Corre el rumor en que Maradona podría volver a Dorados de Sinaloa, equipo que llevó en dos ocasiones a la Final en la Liga de Ascenso.