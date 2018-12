ATLETISMO

Diego del Real prepara un 2019 con miras a Tokio 2020

El lanzador de martillo es de los mejores exponentes en esta discuplina

Noroeste / Redacción

31/12/2018 | 11:59 AM

La historia de Diego del Real está dividida en dos partes, la segunda es desde aquel día histórico en el que consiguió el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. A partir de ahí, el lanzamiento de martillo ha ganado un poco más de reflectores en el deporte amateur del país.

Mantenerse no ha sido fácil, en este 2018 que termina el atleta llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 como favorito, con el compromiso de seguir creciendo y pasar de una promesa a una realidad.

“Un atleta piensa que teniendo mejores resultados las cosas van a ser más fáciles, pero no es así. Después de mi cuarto lugar en Río de Janeiro me enfrenté a una serie de retos que tuve que hacer cambios en el equipo metodológicos y de estructura de entrenamiento; todo lo que compone el proceso de preparación. Todo es más milimétrico, mas medido y no cualquiera puede sumarse al equipo”, dijo en entrevista a Mediotiempo.

Actualmente, el oriundo de Monterrey -de 24 años- está en el lugar 27 del ranking mundial. Su meta es alcanzar a los mejores, aquellos que están en un lanzamiento con 77 y 78 metros, pues su alcance es de 75.86, mientras en los Olímpicos pasados alcanzó los 76.05 metros.

El pensamiento de Diego es clave para su preparación, la concentración y el éxito que tiene como objetivo Tokio 2020.

“Adquirí compromisos, el alto rendimiento es muy egoísta porque el atleta tiene que dedicarse únicamente a entrenar, descansar y esparcirse. Si uno logra esa combinación y entrenar en ese estado de círculo virtuoso tiene asegurado el éxito”.

Lo vivió este verano en Barranquilla, su arranque en la competencia no fue el mejor, pero supo reponerse y terminar como campeón con 74.95m que se tradujo en una marca dentro de la competencia. Ahora, el 2019 trae consigo el ideal de la perfección, primero en Juegos Panamericanos y después en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, en los cuales deberá avanzar en su puntuación a la espera de conocer el sistema de plazas para los próximos Olímpicos.

“Los Panamericanos son un objetivo a corto plazo porque me pone a una perspectiva más favorable para los Juegos Olímpicos, porque no es fácil ya que si uno andaba cazando a los mejores te vuelves en ser el cazado. Serán un termómetro para saber qué se puede esperar de Diego del Real en los Juegos Olímpicos”, comentó.