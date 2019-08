Diego Forlán anuncia que colgará los botines

El uruguayo adelantó que planea hacer un juego de despedida

Noroeste / Redacción

El uruguayo Diego Forlán anunció este martes su retiro del futbol profesional. El ex Independiente, de 40 años, hizo pública su decisión en una entrevista brindada a Telemundo, un programa de noticias de Canal 12 de su país.

“No ha sido fácil, pero ya fueron varias entrevistas donde me hicieron la pregunta y por más que no queríamos que llegue este momento, sabíamos que algún día iba a llegar y he decidido dejar de jugar de manera profesional al futbol”, dijo Cachavacha, quien hasta mayo pasado jugó en Kitchee de Hong-Kong.

“Lo venía pensando y hace poco recibí una oferta, pero entre una cosa y otra uno siempre buscaba excusas y lugares donde me ponía selectivo. Tenía otras prioridades y sabía en mi cabeza que estaba llegando este momento”, agregó Forlán, Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010 luego de una enorme actuación con la selección de Uruguay, que alcanzó el cuarto lugar.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟 pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 7, 2019

Forlán, que también jugó en Corea-Japón 2002 y en Brasil 2014, adelantó que planea hacer un partido despedida. Aunque todavía no tiene decidido cuándo será.

“Estamos manejando un partido despedida. En Uruguay seguro, todavía estamos hablando. No es que quiero que sea una camiseta. Con la ‘10’ de Uruguay la gente me demuestra el cariño, me dio mucho y le sigue dando a la familia, creo que sería lo ideal, pero no hay un formato armado”, sentenció el delantero que se formó en las divisiones inferiores de Independiente y más tarde jugó en Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Inter de Porto Alegre, Cerezo Osaka, Peñarol y Mumbai City hasta recalar en el exótico futbol de Hong Kong.

Forlán reconoció que el punto cúlmine de su carrera fue en el Mundial de Sudáfrica, en el que anotó cinco goles -había anotado uno en 2002-.

“El 2010 marcó un antes y un después en el cariño de la gente, incluso después de jugar en Peñarol. La gente siempre me saluda con cariño y con respeto, aunque uno sea hincha de Peñarol por adelante de todo soy uruguayo”, dijo el goleador, que sumó 113 presentaciones con la Celeste.

Tras 21 años de una carrera ejemplar, @DiegoForlan7 anunció su retiro como futbolista profesional. Entró en la historia grande de la Celeste y es un referente para las nuevas generaciones. 🙌👕🇺🇾 ➡️112 partidos y 36 goles de Forlán en @Uruguay: https://t.co/RUSjzpK9tZ pic.twitter.com/96Uzja0zoD — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 7, 2019

Y cerró: “No puedo reclamarme nada. Ni lo bueno, ni lo malo, porque me llevó a ser lo que soy. Vivir de esta profesión , uno no lo siente como trabajo. Tener la posibilidad de conocer distintas culturas y que te paguen, es una pasión y difícil de explicar. De niño soñaba con jugar al futbol”.

(Con información de El Clarín)