Diego Lainez confirma que da positivo a Covid-19

El futbolista no entrenó con sus compañeros en la sesión matutina que realizaron en las instalaciones béticas

Noroeste / Redacción

El centrocampista mexicano, Diego Lainez, se ausentó del entrenamiento del Real Betis y después comunicó en sus redes sociales que arrojó positivo a Covid-19, esto luego de que en su primera prueba arrojara un “resultado no concluyente”.

Por la mañana, el equipo informó que uno de sus integrantes arrojó este resultado después de las pruebas de PCR y después el seleccionado nacional de 20 años de edad lo confirmó.

«Hola amigos quiero informarles por este medio que he dado positivo por coronavirus. Me encuentro bien, aislado en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y no poder estar con el equipo, pero regresaré más fuerte y con más ganas», escribió el ex de América en sus redes sociales.

El futbolista no entrenó con sus compañeros en la sesión matutina que realizaron en las instalaciones béticas.

El club realizó una segunda prueba de PCR y dichos resultados dieron el positivo del mexicano.

Lainez se ganó el puesto titular en la plantilla que dirige el técnico Manuel Pellegrini, quien ha apostado por el volante en los últimos ocho compromisos.

(Con información de ESPN)