Diego Luna aparece en la D23 Expo para presentar la serie de Cassian Andor, de la plataforma Disney+

Ciudad de México (SinEmbargo).- Diego Luna formó parte de las celebridades que se presentaron en la D23 Expo para proporcionar información sobre la próxima serie de su personaje de Star Wars en Disney+.

El Capitán Cassian Andor, interpretado por el actor mexicano, será el protagonista de una de las series que ya planea la plataforma de streaming que fungirá como precuela de Rogue One y que, según la productora Kathleen Kennedy, comenzará a rodarse el próximo año, por lo que Luna se encontrará en Londres para las grabaciones.

Durante su participación, el actor habló acerca de sus orígenes en la actuación, los cuales se remontan a la televisión mexicana, en la telenovela El abuelo y yo, momento que aprovechó para bromear sobre la calidad de los melodramas en la pantalla chica.

De igual forma, el actor comentó que le encanta la idea de formar parte de un proyecto de esta clase en este formato, ya que permite explorar a los personajes y sus relaciones en diez horas o más, y remató señalando: “Y sí, tendremos un momento de telenovela, ya sabes, donde podrás llorar cuando te diga te extraño K-2”, refiriéndose a su compañero de reparto Alan Wray Tudyk, quien interpreta al droide K-2 SO.

It’s happening!!! So glad to be back in business with you @alantudyk ¡Ahí les vamos! @starwars #disneyplus #d23expo pic.twitter.com/etaz7T3AXB