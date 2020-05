Diego Luna ofrecerÃ¡ charla en We Are One como parte del FICG que organiza Tribeca y Youtube

Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Diego Luna ofrecerá charla en We Are One como parte del FICG que organiza Tribeca y Youtube

Annecy, Berlín, Cannes, Jerusalén, Mumbai, Karlovy Vary, Locarno, San Sebastián, Sundance, Tokio, Toronto y el festival de Venecia, son algunos de los que se suman

Noroeste / Redacción

28/05/2020 | 10:24 AM

Diego Luna Foto: Internet

El actor Diego Luna participará en la primera edición del We Are One: A Global Film Festival, como parte de las aportaciones del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). En el conversatorio “Diego Luna, the Life After”, que sostendrá con Estrella Araiza, directora general del FICG, el intérprete hablará sobre lo que la nueva normalidad, consecuencia de la pandemia por coronavirus, significa para la industria del cine y el futuro de la cinematografía mexicana, difundió Los Angeles Times. Además de la participación de Luna, el FICG ofrecerá tres cortometrajes de su programa Premio Rigo Mora: 32-RBit, de Víctor Orozco; Cerulia, de Sofía Carrillo, y Los Gatos, de Alejandro Ríos; además de los largometrajes Detrás de la Montaña, de David R. Romay, y 45 Días en Jarbar, de César Aréchiga. La temporada perdida de festivales fílmicos debido al Covid-19 dio pie a que Tribeca Enterprises y YouTube organizaran un evento virtual con la participación de 21 festivales destacados, entre ellos Annecy, Berlín, Cannes, Jerusalén, Mumbai, Karlovy Vary, Locarno, San Sebastián, Sundance, Tokio, Toronto y Venecia. Los organizadores dieron a conocer el martes la programación, que contará con más de 100 películas, entre las que destaca a Ricky Powell: The Individualist, Eeb Allay Ooo! y Iron Hammer. ESTE VIERNES We Are One: A Global Film Festival se realizará de este viernes 29 de mayo al 7 de junio. La programación completa está disponible en www.weareoneglobalfestival.com. #diego luna

