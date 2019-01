Diego Luna pide a Morena explicar por qué AMLO cambió de repente su postura sobre la Guardia Nacional

El actor de la serie Narcos: México pidió a los funcionarios a reflexionar sobre la presencia de militares en acciones de seguridad cotidiana luego de que en diversos casos se ha acreditado que han cometido violaciones a los derechos humanos, muestra de ello, dijo, es el documental Hasta los dientes, dirigido por Alberto Arnaut

Sinembargo.MX

11/01/2019 | 09:47 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El actor Diego Luna llamó a las y los legisladores a cuestionarse la aprobación de la Guardia Nacional y pidió explicar por qué después de las elecciones el Presidente Andrés Manuel López Obrador cambió “de repente” su postura sobre regresar a los militares a los cuarteles.

“Yo escuché muchas veces en la campaña sobre regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles y de repente [López Obrador] cambió la postura, cambió la postura después de que la gran mayoría del electorado voto por él y yo a la fecha no sé por qué”, cuestionó el artista ayer durante luego de la proyección del documental Hasta los dientes en la Cámara de Diputados en el marco de las Audiencias públicas sobre la Guardia Nacional.

Diego Luna recordó una frase dicha por el mandatario en enero de 2018, durante la campaña electoral: “No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, vamos a poner énfasis en la seguridad pública, vamos a integrar esta Guardia Nacional por que no se requiere para ello una reforma constitucional”.

El actor de la serie Narcos: México pidió a los funcionarios a reflexionar sobre la presencia de militares en acciones de seguridad cotidiana luego de que en diversos casos se ha acreditado que han cometido violaciones a los derechos humanos, muestra de ello, dijo, es el documental dirigido por Alberto Arnaut.

“Este documental me abrió los ojos porque son historias que yo ignoraba con este nivel de detalle y exactitud. A partir de él conocí a otras víctimas y lo que ha detonado es que cuestiono muchísimo la Guardia Nacional como está propuesta hoy”, expuso.

El filme narra el asesinato de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado en marzo de 2010, a quienes la Secretaría de la Defensa Nacional describió como delincuentes y aseguró que habían atacado al ejército con armas, pero se comprobó que la información era falsa y los militares manipularon la escena del crimen.

Durante la discusión la Diputada Tatiana Clouthier también se pronunció al respecto, defendió que los militares no están entrenados para atender la seguridad pública cotidiana.

“Una de las cosas que vemos en el documental es el entrenamiento que tienen los militares, los militares están entrenados para algo que no tiene que ver con las seguridad publica cotidiano y ahí es donde estamos poniendo el dedo en la llaga en lo que es o no el mando militar en la Guardia Nacional que queremos aprobar o no y con qué comas y con qué puntos la debemos aprobar”, dijo la morenista.

La Diputada pidió analizar la aprobación de la medida de seguridad y externó su preocupación ante la militarización del país que supone y los efectos sociales.

“Mi hija estudia ahí [en el Tecnológico de Monterrey] y tiemblo al pensar que cuando ella atraviese esa puerta, cualquier día esa bala la pudo haber o le pudo tocara ella”, dijo en referencia al caso de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso como eje central una Guardia Nacional formada por las policías militar, naval y federal con el objetivo de preservar la seguridad y combatir la delincuencia que ha ido en aumento en los últimos años.

La Guardia Nacional, que para su creación requerirá una reforma constitucional que está siendo debatida en el Congreso, será encabezada por las Fuerzas Armadas y formada por militares, efectivos navales y policías federales.

La creación del organismo ha sido muy criticada por organizaciones nacionales e internacionales, como ONU Derechos Humanos, al considerar que perpetúa la militarización de la seguridad pública en México, que arrancó con la salida a las calles de los militares en 2006 bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) que continuó bajo el mandato del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

A la mesa de discusión también asistieron la Diputada Martha Tagle Martínez, Carrillo Ernesto López Portillo, la Diputada Sandra Paola González Castañeda y el Diputado Ricardo García Escalante.