BEISBOL

Diego Madero quiere recuperar su lugar en el cuadro con Venados de Mazatlán

El infielder ya está recuperado de la lesión que lo alejó del beisbol desde el pasado invierno

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Cuando mejor se encontraba la temporada pasada Diego Madero, se presentó una desafortunada lesión que le impidió seguir jugando.

El segunda base, y también parador en corto, viene por su revancha deportiva en su segunda campaña enfundado de Venado.

"Sé que hay competencia, hay varios jóvenes buscando un lugar, están peleando y yo también voy a buscar esa posición, sé que es una oportunidad para mí y vamos a luchar por ese lugar y estar cubriendo la base en el juego inaugural", reconoció Madero.

El hermosillense disputará fuertemente la posibilidad de la titularidad ya sea en las paradas cortas o en la segunda base.

"Ya estoy recuperado al cien por ciento de mi lesión, esta pandemia me ayudó a superarla, el no jugar en verano me benefició para ejercitarla bien, tener una mejor recuperación, pero tenemos que seguirnos cuidando y seguir fortaleciendo esa zona".

El ex pelotero de Mayos de Navojoa sabe de la responsabilidad de esta temporada, debido al compromiso que se viene el año entrante al ser sede de la Serie del Caribe.

"Creo que sí es un compromiso muy grande, el año pasado llegamos a una final, lamentablemente no se dieron las cosas, entonces esta temporada la vamos a afrontar al 200 por ciento para representar a México en la Serie del Caribe en casa".